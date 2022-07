Se hai il diabete NON devi mangiare questi frutti: ecco quali

Se hai il diabete ci sono determinati frutti che non puoi mangiare perché aumentano la glicemia, apportando maggior quantitativo di zucchero nel sangue. Vuoi scoprire quali sono?

Diabete e frutta: quale non mangiare

Ci sono pareri discordanti tra coloro che consigliano la frutta ai diabetici e chi la bandisce totalmente dalla dieta. Il segreto per conciliare il consumo di frutta è quello di evitare frutti zuccherosi che possono far aumentare la glicemia. Quindi bisogna sapere quali sono e scartarli a priori, ma attenzione non definitivamente.

Basta non mangiarne troppo, ma se ogni tanto si vuole, si possono provare. Del resto bisogna ricordare, che la quantità totale di carboidrati ricavati da un determinato cibo (carico glicemico) è spesso più importante della loro qualità (indice glicemico). Quindi nella dieta si può includere tutto se con moderazione.

Fatta questa premessa, è opportuno sapere determinate cose. Per un diabetico, la porzione di frutta non deve mai superare i 15 mg. Rispettando questa fondamentale indicazione, l’impatto dei due alimenti sui livelli di glucosio nel sangue sarà molto simile, anche se non identico. Oltre al contenuto in zuccheri, è infatti importante valutare la ricchezza in fibra e la forma con cui l’alimento si assume. Più c’è fibra e minore è il picco glicemico raggiunto dopo la digestione.

Che frutta puoi mangiare?

E’ preferibile non mangiare per la porzione di frutta giornaliera, frutti come cachi, fichi, banane, uva, frutta secca, frutta sciroppata. Meglio evitare anche i succhi di frutta industriali.

Mangiare con moderazione mele, pere, nespole, fragole, albicocche, arance, pesche e lamponi.

Dieta per il diabete: ecco tutti i consigli

Consumare 5 porzioni al giorno tra ortaggi e frutta diversi

Preferire pane e pasta integrale

Utilizzare spesso, almeno tre volte a settimana) i legumi (fagioli, lenticchie, ceci, piselli, ecc.)

Consumare almeno due porzioni di pesce azzurro a settimana

Preferire carni magre e bianche almeno 2 volte a settimana

Bere latte scremato o parzialmente scremato

Assumere formaggi e latticini non più di 2 volte a settimana

Per cucinare o condire le insalate usare l’olio di oliva

Ridurre al massimo dolci, merendine, caramelle, crackers.

preferire bibite senza zucchero

Limitare il consumo di alcolici

Da assumere occasionalmente

zucchero, marmellata, miele, caramelle, cioccolata, gelati e prodotti confezionati

primi piatti elaborati preparati con condimenti grassi (lasagne, tortellini)

pizze, sostituti del pane con grassi aggiunti e sale (crackers, grissini, panini all’olio, focacce);

patate

Che attività fisica fare per contrastare il diabete?

Come abbiamo visto il diabete si combatte a tavola e se abbiniamo attività fisica è ancora meglio. Bisognerebbe fare almeno 30 minuti di camminata al giorno.

Una regolare attività fisica aiuta il metabolismo e migliora la sensibilità all’insulina, riduce i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo (Ldl). Inoltre tiene a bada la pressione sanguigna.

Si può convivere con il diabete adottando uno stile di vita sano e attivo.