Come sappiamo le ascelle sono una parte molto delicata del nostro corpo e soprattutto la più soggetta a sudorazione e ciò può portate anche a disagi personali, ma la sudorazione può portare anche ad una irritazione. Oggi vedremo come comportarci davanti a questo fastidioso problema.

Nonostante le si tratti spesso con poca attenzione, le ascelle sono una zona del corpo, come abbiamo già detto, molto delicata, che richiede cure e attenzioni particolari. Per la sua fisiologia e la sua naturale struttura anatomica, questa zona del corpo ha caratteristiche decisamente peculiari. Dotate di molteplici ghiandole sebacee e sudoripare e di molti follicoli piliferi, le ascelle mostrano una barriera idrolipidica, un pH e un livello di idratazione diversi rispetto alle altre zone del corpo e sono contraddistinguete da una spiccata sensibilità. È per questo che il problema delle irritazioni ascellari è così esteso.

Se hai le ascelle irritate, fai attenzione a queste cose: ecco quali

I sintomi principali che denotano alti livelli di irritazione della pelle sotto le ascelle sono rossore, prurito intenso, desquamazioni e comparsa di piccole bollicine o vescicole cutanee. A originare questa tipologia di irritazione possono essere vari fattori. Ad esempio, le ascelle irritate dopo la depilazione sono una situazione molto comune, soprattutto se essa viene operata con il rasoio o effettuata in maniera frettolosa ed esageratamente aggressiva.

Anche l’utilizzo di ceretta ed epilatori può generare un’alterazione delle funzioni di protezione della cute ascellare, soprattutto se non precedute e seguite da qualche adeguata accortezza o eseguite in modo non accurato. Il caldo torrido è un’altra possibile causa, che speditamente provoca irritazioni da sudore sotto le ascelle ed eritemi in questa sede. Un problema diffuso soprattutto durante la stagione estiva, quando il sole, ma anche la salsedine e la sabbia, producono non pochi problemi alle pelli più leggere.

Infine anche i vestiti troppo attillati, tessuti sintetici e l’attrito da essi causato possono essere responsabili di irritazioni da sfregamento sotto le ascelle, altrettanto fastidiose e capaci di creare lesioni cutanee non trascurabili.

Tra i rimedi per le irritazioni sotto le ascelle c’è il prediligere capi d’abbigliamento preferibilmente realizzati con tessuti naturali, come lino o cotone. Un’attenta igiene della zona ascellare è poi obbligatoria e dovrebbe implicare solamente detergenti perfettamente formulati per le pelli sensibili e acqua tiepida. Quindi ecco le possibili cause dell’irritazione ascellare, tale situazione può essere risolta seguendo i nostri consigli.