Se il tuo cane ti guarda e non ti viene incontro, ecco cosa significa

A tutti sarà capitato di chiamare il nostro cane, che sia per una carezza o per altro, e non ricevere nessun tipo di reazione. Anzi, la maggior parte delle volte sembrano proprio ignorarci palesemente. Ma quale sarebbe il motivo per la quale il nostro cane fa tutto questo? Scopriamolo insieme.

Un problema comune

Un cane che non viene quando lo si chiama è un problema comune per molti proprietari. Diventa quasi una necessità capire quale sia la soluzione a questo piccolo problema, per poter vivere serenamente con il nostro cane. Molte volte vi sarà capitato di avere il timore di lasciarlo correre libero, che sia in un parco o nei suoi spazi attrezzati, e avere il timore di non essere sentiti ad un richiamo. L’importanza del richiamo è per noi un sinonimo di sicurezza. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di insegnare il richiamo ed addestrarlo nel farlo obbedire.

I motivi per la quale ci ignora

Se il cane non viene se lo chiami, la radice del comportamento è da attribuire a due fattori. Il primo è la disobbedienza passiva in cui il cane non viene e fa altro; il cane in questione si alza, si sdraia o si siede e vi osserva se lo chiamate. Il secondo è la disobbedienza attiva, in cui non solo il cane non viene, ma ha dei reali motivi per cui non viene, ad esempio, ha paura di voi. In ogni caso entrambe le forme sono sintomo di un grave problema di addestramento; in questi casi risulta necessario riuscire a correggere questo atteggiamento, che in alcuni casi, può anche rivelarsi pericoloso. Se il cane non viene se lo chiami e il motivo risiede nella paura che il cane ha nei vostri confronti, è consigliabile utilizzare degli snack premio. Aumentare la fiducia del cane nei vostri riguardi, farà in modo che tale atteggiamento si corregga in maniera automatica.

Altre possibili cause

Tra le motivazioni che spiegherebbero perché il cane non viene se lo chiami, le risposte possono essere anche da attribuire alla stanchezza, alla noia e alla letargia. In particolar modo questo accade ai cani di grossa taglia, questo perché a volte per loro risulta un po’ complicato alzarsi, ogni qual volta il padrone lo chiama. Inoltre se avete un cane di grossa taglia e lo chiamate senza motivo valido, è molto comprensibile che le altre volte, il cane diffiderà da voi e non verrà più una volta chiamato.

Come fare?

Se il cane non viene se lo chiami, quello che dovete necessariamente fare è dare una ragione al cane per venire da voi. Cercate quindi di attirare la sua attenzione attuando dei rumori e tutto ciò che reputate necessario per farlo venire, come sbattere i piedi, lamentarsi, buttarsi a terra. In questi casi siate certi che, anche se dopo un po’ di tempo, alla fine il vostro cane verrà.