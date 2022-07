Se innaffi le piante a quest’ora, il caldo le può uccidere, attenzione

Se innaffi le piante, dovresti fare molta attenzione all’orario, soprattutto in estate, perché potresti danneggiarle senza saperlo. Spesso si pensa che annaffiare le piante al mattino sia la scelta giusta, ma non è sempre così e nelle prossime righe ti sveleremo la ragione.

L’ora migliore per annaffiare le piante in estate

Annaffiare le piante è fondamentale per farle crescere sane e rigogliose. In estate, quando il caldo aumenta, lo è ancora di più. I neofiti, colti da un entusiasmo iniziale, tendono a irrigare regolarmente le piante, ma ai primi sintomi di appassimento, si scoraggiano, senza capire cosa è successo.

Innaffiare piante e fiori è tanto importante quanto farlo nel modo giusto. Se le tue specie mostrano chiari segnali di sofferenza potrebbero ricevere molta acqua o, al contrario, troppo poca. In questo caso, anche l’ora in cui si innaffia gioca un ruolo cruciale. Scopriamo insieme il perché.

Perché è importante una corretta annaffiatura

Garantire una corretta annaffiatura, che comporta la giusta quantità nell’ora più adatta, è molto importante. Le piante assorbono l’acqua e il nutrimento dalla terra necessario attraverso le loro radici. Stimolare un sano sviluppo dell’apparato radicale è indispensabile e, per farlo, non dovresti abituare le tue piante ad annaffiature abbondanti. Le radici devono essere stimolate a “lavorare” e cercare l’acqua in profondità e non impigrirsi e accontentarsi dell’acqua che gli darai a livello superficiale.

Oltre a una corretta irrigazione, dovrai scegliere il terriccio adatto a ogni tipo di pianta e ricordarti, di tanto in tanto, di smuoverlo aiutandoti con una forchetta. In questo modo, permetterai alla terra di ossigenarsi meglio e farai affiorare in superficie anche lo strato in fondo, più umido.

La sera è l’ora migliore per innaffiare le piante

In estate, quando le temperature aumentano inesorabilmente, si pensa che annaffiare le piante al mattino sia la scelta più giusta. Non è così, secondo i giardinieri provetti. Nelle giornate più torride è importante garantire un regolare apporto idrico, ma farlo alla sera.

Se irrigherai le tue piante nelle prime ore del mattino, rischierai che l’acqua evapori velocemente e le tue piante dovranno affrontare molte ore calde senza più acqua a disposizione. Alla sera, in vece, avranno tutto il tempo di assorbire l’acqua necessaria e riprendersi dalle fatiche di una giornata molto calda.

Altri piccoli trucci per un’irrigazione corretta