Se trovi questi fiori che vanno a ruba, coltivali subito! Ecco perché

Ci sono tanti fiori molto belli, alcuni più famosi di altri. Oggi parleremo di alcune delle piante che più ci regalano allegria con i suoi tanti colori. Tra queste piante non possiamo ovviamente, non citare le petunie.

Se trovi questi fiori che vanno a ruba, coltivali ecco perché

La petunia appartiene alla famiglia della solanaceae ed è nativa del Brasile, dove cresce volontaria ai margini delle foreste. Si tratta di una pianta erbacea che raggiunge un’altezza massima di 60 cm, il suo fusto non accresce in altezza ma assume un andamento strisciante, per questa ragione con la crescita assume un aspetto cespuglioso.

Le foglie sono di colore verde chiaro, delicatamente profumate, ricoperte da una sottile peluria. Il loro colore è molto variabile, in natura ve ne sono varietà bianche, rosa, viola e blu in tutte le sfumature. I fiori sono a forma di imbuto doppi o semplici e le fioriture sono abbondanti e prolungate: vanno dalla primavera ai primi geli. Si possono coltivare in vaso o in fioriera oppure in giardino, ma ciò muta a seconda della varietà scelta.

L’assenza estesa di acqua rischia di far seccare questa pianta, a cui vanno pertanto garantite annaffiature regolari. In particolare, durante la stagione estiva è adeguato garantire un buon apporto idrico. Da evitare, all’opposto, è il ristagno di acqua per cui è consigliabilelasciare drenare il terreno tra un’annaffiatura e l’altra. Le condizioni perfette per queste piante prevedono un’esposizione luminosa, se possibile soleggiata per alcune ore al giorno.

Questa pianta, però, può essere attaccata da diversi parassiti in grado di rovinare sia fiori che foglie. In particolare, oltre agli afidi, bisognafar attenzione al ragnetto rosso, da contrastare con appositi prodotti per evitare di intaccare le foglie, che rischiano di assumere un colore grigio o giallo.

Significato

Il significato del fiore sta per scoppio di collera e rancore. La prolungata fioritura corrisponde alla durata del risentimento. Il folklore popolare valuta comunque la petunia come il miglior calmante destinato a placare emozioni negative come l’ira e l’astio.

Alcuni studi hanno messo in evidenza la copiosa presenza di polifenoli e vitamina C, sostanze che danno un ulteriore importante apporto all’effetto antiossidante. Da segnalare, infine, poi il buon contenuto in sali minerali, in particolare potassio e fosforo, e altri microelementi.

Quindi questa pianta oltre a rallegrare i nostri giardini con i suoi mille colori e profumi, può essere molto importante per alcuni processi presenti nel nostro organismo. Ecco spiegato perché prendere questa straordinaria pianta e coltivare i suoi fiori.