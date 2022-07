Se vai a Napoli devi vedere queste 3 meravigliose spiagge

Se si pensa a Napoli come prossima scelta per le vacanze, la prima cosa che ci viene in mente è: mare, cultura, e cibo.. tanto cibo. Ma il mare è una delle attrazioni principali, con le sue splendide spiagge con la vista mozzafiato sul Vesuvio. Vi proponiamo tre meravigliose spiagge che troverete a Napoli e nei dintorni.

La spiaggia della Gaiola

Questa è una delle più belle spiagge napoletane nonché quella che risente meno dell’influenza e della contaminazione urbana. La spiaggia, che si trova all’interno dell’omonimo parco, permette di riaffiorare l’antica cultura greca e romana. Questa occupa uno spazio compreso tra lo scoglione di Marechiaro fino alla Baia di Trentaremi che si trova sotto il parco. Inoltre la spiaggia è da molti considerata come uno dei luoghi più affascinanti di Napoli anche perché nelle sue acque è possibile trovare una ricchissima flora e fauna entrambe protette. Tenete a mente che sia la pesca che la navigazione a motore sono vietate in questo tratto proprio con lo scopo di salvaguardare queste bellezze.

Spiaggia del castello di Baia

Il castello di baia offre una bellissima architettura e uno stupendo paesaggio e per questo motivo è da sempre meta archeologica. Il castello si trova su un promontorio e durante gli aragonesi era stato scelto come porto; oggi è un importante museo che raccoglie in se epoche diverse fino agli anni dell’impero Romano. Una volta raggiunto il lido con gli appositi mezzi messi anche a disposizione, è possibile scegliere tra tre spiagge dove prendere ombrelloni e lettini. L’area si è nettamente allargata negli ultimi anni e ha anche migliorato la propria organizzazione dal momento che oggi offre bar e ristorante come luoghi di ristoro, nonché docce e spogliatoi. La zona è frequentata soprattutto da famiglie con bambini piccoli e la sera ospita eventi diversi con musica di anni 70 e con possibilità di organizzare anche eventi privati.

La spiaggia di Miseno

La spiaggia di Miseno, offre una bellezza e un fascino che attira centinaia di turisti. Il mare pulito, il fondale basso e la spiaggia sabbiosa fa si che questo sia un’area adatta alle famiglie anche con bambini piccoli. Per tutti coloro che invece hanno anche la possibilità di allontanarsi dalla spiaggia con barche, gommoni, canoe, potranno rimanere affascinati da alcune zone che sono accessibili solo via mare. Il litorale è lunghissimo è ospita una serie di lidi ben attrezzati e ben organizzati con servizi quali docce, spogliatoi, bar e ristoranti. La sera l’area si trasforma in vere e proprie discoteche a cielo aperto con feste, musica e danze. Tra i lidi più famosi e più richiesti troviamo il lido Nazionale con una spiaggia dalla sabbia finissimi e delle particolari bancarelle che vendono panini di ottima qualità.