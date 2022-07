Se vuoi pavimenti lucidi e profumati, prova questa soluzione antica e infallibile

Se vuoi pavimenti lucidi e profumati, dovresti provare a usare il sapone nero, un metodo antico, diffuso anche fra le nostre nonne. Noto anche come sapone di hammam o sapone africano, si tratta di un prodotto naturale a base di olio d’oliva di mille utilizzi. Uno di questi è quello di lavare a fondo i pavimenti e renderli lucidi e profumati.

Pavimenti lucidi e profumati: usa il sapone nero

Se utilizzerai il sapone nero liquido nelle pulizie domestiche avrai sempre pavimenti lucidi e profumati. Le nostre nonne lo sapevano bene e usavano lucidare il parquet con una cera a base di olio di oliva. Se hai provato di tutto, dai detersivi più costosi a quelli più pubblicizzati, senza ottenere risultati soddisfacenti, forse dovresti cambiare metodo!

Le origini del sapone nero

È una pasta vegetale originaria del Marocco dal colore ambrato e dal profumo intenso. Si ottiene dalla saponificazione dell’olio, ottenuto dalla macerazione di olive nere spremute, e dell’idrossido di potassio. Le donne marocchine lo utilizzano negli hammam durante il bagno turco, per nutrire e purificare la pelle.

Oggi il sapone nero ha sconfinato fino ad arrivare nel nostro paese dove è molto apprezzato per le sue incredibili proprietà. Tra gli innumerevoli usi che si possono fare di questo prodigioso prodotto c’è quello di pulire i pavimenti e renderli lucidi e profumati a lungo.

La sua delicatezza e versatilità lo rendono ideale per lavare a fondo sia i pavimenti più pregiati, come il parquet e il marmo, sia le piastrelle, le superfici in ceramica e in gres porcellanato. Oltre a lavarle e igienizzarle, le farà tornare brillante e spendenti come un tempo. In commercio è venduto come detergente liquido a un costo molto accessibile ma, se sei un fanatico del fai-da-te, puoi provare a prepararlo in casa.

La ricetta fai-da-te del sapone nero

Se vuoi preparare il sapone nero in casa, dovrai procurarti un cucchiaio di legno, un colino a forma conica e dei recipienti di diverse grandezze per la cottura a bagnomaria. Ecco gli ingredienti necessari a preparare il sapone nero fatto in casa:

100 gr di olive nere intere denocciolate

intere denocciolate 500 gr di olio extravergine di oliva

250 ml di acqua di fiori d’arancio

potassa (idrossido di potassio)

(idrossido di potassio) olio essenziale di eucalipto

Innanzitutto dovrai fare riposare le olive nere con l’olio per un giorno intero dentro un recipiente ampio. Poi dovrai filtrare l’olio, servendoti di un colino conico. Dopodiché, dovrai prendere due contenitori per cuocere a bagnomaria la potassa nell’acqua di fiori d’arancio. Meglio farlo in un posto arieggiato e proteggendo il viso e le mani da eventuali schizzi bollenti. Con un cucchiaio di legno mescola con cura.

Quando la potassa sarà del tutto sciolta e avrai così ottenuto una miscela omogenea, potrai cominciare a versare gradualmente l‘olio di oliva, continuando a mescolare. Lascia il recipiente sul fuoco finché il composto non assumerà un aspetto piuttosto traslucido. Poi potrai levare il recipiente dal fornello e fare raffreddare. Infine, ti basterà aggiungere l’olio essenziale di eucalipto e avrai realizzato il tuo personale sapone nero. Usato per pulire i pavimenti li renderà lucidi e profumati come non mai!