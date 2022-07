Esattamente come nel caso del mondo maschile, anche tra le donne le personalità che manifestano una tendenza alla goffagine in tantissime situazioni sociali. Insomma, è inevitabile che non tutte le donne sono raffinate e sensuali nel senso “classico” del termine, ma che al contrario sono impacciate in molte situazioni, ma è raro vedere una personalaità femminile esserlo in maniera identica rispetto ad un altra. Secondo lo zodiaco anche i segni influenzano la probabilità di incontrare una donna “goffa” nelle azioni. Quali le donne più impacciate in assoluto?

Attenzione alle donne più impacciate dello zodiaco!

Gemelli

La Gemelli ha molto fascino ma è lontana dai canoni di comportamento molto classici, fatti da eleganza e stile seducente: si tratta invece di una personalità poliedrica che spesso predilige la chiarezza e la particità ad un atteggiamento più sofisticato. Quando si impegna è molto elegante ma per l’appunto deve presentarsi il contesto: difficile vederla a proprio agio in un abito elegante, ad esempio.

Toro

Toro è molto energica ma non sempre riesce a controllare questa forza, che è uno dei principali pregi del segno. Toro sa perfettamente cosa vuole e come deve farlo per ottenerlo, però ha movenze ed atteggiamenti un po’ “grezzi” che possono scaturire alcuni effetti collaterali. “Come si muove fa danni” dicono in molti.

Acquario

E’ dotata di una grande personalità, ed anche dal punto di vista del fascino, è una sportiva vera: sempre decisamente sopra le righe e molto portata alla competizione, è anche decisamente schietta e sbadata di natura. Per questo motivo chiede scusa quando è troppo indiscreta.