Per chi effettua bonifici bancari, l’importo di tale operazione deve rientrare nei limiti previsti dalla propria banca: ecco di cosa si tratta e quali sono le soglie fissate dalle banche.

Il bonifico bancario resta uno dei metodi più semplici per effettuare dei pagamenti. Infatti, anche con la recente introduzione del limite al contante a 1000 euro che è partita a gennaio 2022; l’unico strumento ancora molto utile per effettuare pagamenti con cifre superiori rimane il bonifico.

Infatti, il limite di 1000 euro non viene applicato ai bonifici poiché esso rappresenta un metodo di pagamento tracciabile. Tuttavia, il bonifico potrebbe avere un limite e a fissarlo non è la Legge bensì le banche stesse.

Bonifici bancari, attenzione all’importo massimo: ecco perché

Tale possibilità vi è quando i pagamenti rientrano nel circuito SEPA (Single Euro Payments Area). Infatti, tale circuito indica un’area composta da: 19 paesi che adottano l’euro, 9 Paesi membri dell’UE come Regno Unito, Svezia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia e inoltre da 8 paesi che effettuano pagamenti nella UE ma non vi fanno parte.

Tuttavia, i limiti imposti dalle banche derivano proprio da tale sistema. Infatti, se una sola delle banche non facesse parte del Circuito SEPA si applicano dei limiti di importo alle transazioni:

Un bonifico da banca italiana ad una banca che non fa parte del circuito SEPA per importi superiori ai 12500 euro prevede la compilazione della Comunicazione Valutaria Statistica;

Un bonifico da una banca estera non circuito SEPA verso una banca italiana per importo superiore ai 15000 euro prevede che si debba effettuare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

Abbiamo compreso che non esiste un limite imposto dalla Legge per importi elevati relativi ai bonifici. Tuttavia, le banche hanno una propria policy e prevedono un limite di importo per i bonifici. Tale importo massimo, è previsto poiché nel caso di frodi informatiche la banca sarà il soggetto tenuto a rimborsare il correntista del danno subito.