L’olfatto è uno dei sensi più importanti e anche se spesso ce ne dimentichiamo, riesce a modificare la nostra percezione di un contesto, ma anche di una persona. Esistono infatti varie “gradazioni” di odore che immediatamente causano benessere o malessere emotivo, concetto che è molto ben conosciuto da parte dei prodottori di deodoranti che fanno molta leva quando vendono prodotti dalle profumazioni che conferiscono l’idea di “pulito”. Il bagno è per forza di cose il luogo della casa dove mediamente i cattivi odoro fanno parte della normalità, ed è per questo motivo che a partire dalla fase di “progettazione” dell’abitazione spesso bisogna provvedere allo “smaltimento” dei cattivi odori, a partire dalle finestre. Sul mercato esistono tantissimi prodotti per il bagno che sempre più spesso più che “coprire” i cattivi odori hanno l’obiettivo di eliminarli direttamente. Ma se siamo impossibilitati, possiamo creare un deodorante per il bagno “fai da te” in pochi passaggi.

Cattivi odori in bagno? Ecco un trucchetto veloce per profumare l’ambiente

Utilizzando due ingredienti di facile reperibilità come ammorbidente alcol denaturato, opportunamente uniti in un contenitore spray, in parti uguali. Questa soluzione avrà un effetto profumante e sopratutto deodorante, adatto anche a tenere puliti i sanitari ma anche le piastrelle, avendo cura di asciugarne le tracce con un po’ di carta assorbente successivamente.

Alternativamente è possibile realizzare un altro tipo di spray deodorante fatto in casa con l’ausilio di bicarbonato di sodio, acqua e alcune gocce di olio essenziale a nostra scelta. E’ sufficiente unire nel contenitore spray 300 ml di acqua, una decina dai gocce di olio essenziale e 2-3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Quest’ultimo provvederà a sviluppare l’azione deodorante mentre l’olio essenziale profumerà l’ambiente. E’ importante optare per un olio essenziale gradito a tutti gli “occupanti” dell’abitazione, magari un aroma non troppo invasivo e “forte”.

Entrambe queste soluzioni non necessitano di un bagno particolarmente areato.