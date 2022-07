Ecco 5 trucchi per rinverdire le tue piante seccate dal caldo africano

Rinverdire le tue piante a seguito dell’avvento del caldo africano può sembrare una missione impossibile, invece una soluzione esiste. Il periodo che stiamo vivendo è piuttosto difficile per noi così come per le piante che devono combattere il caldo e la siccità impellente. Dobbiamo fare gioco di squadra e assicurare loro il massimo nutrimento possibile.

Per aiutarle in questo momento possiamo ricorrere a 5 trucchi che consistono in tenere il terriccio sempre ben drenato, aumentare l’apporto di acqua, sostituire il terreno con uno più adatto, aggiungere dei componenti nutritivi e controllare il PH del terreno. Il caldo favorisce anche la proliferazione dei batteri, dei parassiti e dei funghi, pertanto in estate meglio controllare con una certa frequenza lo stato di salute delle piante.

Effetto del caldo africano sulle piante

Il caldo africano che attanaglia i nostri confini italiani ogni anno è una condizione in cui manca umidità nel terreno. La conseguenza è l’appassimento o la morte delle piante. È causata da diversi fattori, tutti relativi all’arrivo del caldo africano come le alte temperature, le scarse precipitazioni e la scarsa qualità drenante del suolo.

La siccità colpisce tutti i tipi di piante, ma alcune specie sono più colpite di altre. Se una pianta non ha abbastanza acqua per sopravvivere, sarà soggetta a malattie e parassiti. Di riflesso, questa situazione può causare stress alle altre piante circostanti, con conseguente carenza di nutrienti e squilibrio dell’ecosistema.

Dobbiamo dunque prepararci per tempo allestendo un vero e proprio esercito della salvezza. Riempiendo i contenitori di acqua, dotandoci di prodotti nutrienti da spruzzare alle piante e controllando costantemente il loro generale stato di salute.

Come rinverdire le tue piante

Uno dei modi migliori per rinverdire le piante è piantarle in un’area ben drenata. Se ci accorgiamo che a seguito del caldo africano le nostre piante appassiscono e muoiono in continuazione, forse è necessario aumentare l’apporto di acqua. Di contro, però, dobbiamo fare attenzione perché se vengono piantate in un terreno troppo umido possono causare il marciume delle radici, che indebolisce la pianta e la rende più suscettibile alle malattie.

Oltre a innaffiare regolarmente le piante, è necessario drenare l’acqua stagnante che le circonda. Questo include vasi da fiori, sottovasi e altri contenitori che si trovano sopra le piante in vaso. Dobbiamo anche assicurarci che il contenitore non presenti buchi o crepe così che defluisca l’acqua senza che ce ne accorgiamo.

Ci sono vari modi per rinverdire le piante, tra cui: sostituire il terriccio dei vasi con muschio di cocco e torba, aggiungere umidità alle piante riempiendo d’acqua metà del loro contenitore e aggiungere dei nutritivi intorno alle piante per aumentarne l’energia vitale. È importante anche prestare attenzione al livello di PH del terreno.

Se è troppo acido, possiamo aggiungere del bicarbonato di sodio o una piccola quantità di calce. Se è troppo alcalino, si può aggiungere del sale di Epsom o dei fondi di caffè. Adottando questi semplici accorgimenti, potremmo proteggere le vostre piante dalla disidratazione e da altri problemi di salute, creando al contempo un ambiente bello e rilassante.