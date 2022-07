Ecco alcune malattie che vengono se mangi le unghie: la lista

Se ti mangi le unghie per abitudine o per noia dovresti anche sapere che questo comportamento ha delle conseguenze a volte importanti. Mangiarsi le unghie è un comportamento abbastanza comune che molte persone hanno sperimentato. È stato stimato che il 42% degli adulti e il 70% dei bambini si mangiano le unghie ma è stato anche rilevato che questo comportamento può portare a diverse gravi conseguenze.

Può essere difficile interrompere l’abitudine di mangiarsi le unghie, soprattutto se lo si fa da molto tempo. Per smettere di mangiarsi le unghie, si possono provare le seguenti strategie: indossare dei guanti quando guardiamo la TV o quando guidiamo. Dotarsi di una lima o di un tagliaunghie da usare quando sentiamo l’impulso di mangiarle.

Possiamo anche provare a masticare una gomma o a succhiare una caramella quando sorge l’impulso di mangiarsi le unghie. Questo può aiutarci a reindirizzare l’attenzione e a interrompere l’abitudine. Ricordiamoci che tutti si mangiano le unghie di tanto in tanto. Pertanto, non dobbiamo sentirci in colpa, soprattutto se stiamo cercando di smettere. Quando ti mangi le unghie, cerca di reindirizzare la tua attenzione verso qualcos’altro.

Le conseguenze quando ti mangi le unghie

Mangiarsi le unghie può causare sbalzi d’umore e stress e portare a una cattiva salute dentale. La consuetudine, quando ti mangi le unghie, rischia di indebolire la struttura causando malformazioni, piegamenti e sfaldamenti. Quando ci si morde le unghie, si allontana la lamina ungueale dal letto ungueale, provocandone la rottura. Succede perché si esercita una pressione costante che può far deformare o addirittura piegare il letto ungueale. In questo modo l’unghia cresce curvata o arricciata all’indietro, lontano dal dito.

Una delle più gravi conseguenze del mangiarsi le unghie, però, sono i danni dentali. Se ti mangi le unghie puoi notare un cambiamento nell’aspetto del sorriso. Si possono verificare minuscole crepe nei denti, labbra accorciate o una recessione gengivale, che si verifica quando le gengive si separano dai denti.

La conseguenza è una maggiore sensibilità dentale soprattutto quando si introducono cibi freddi e caldi. Ciò provoca un disagio durante l’alimentazione. Infine, ci si può anche sentire socialmente a disagio, perché le unghie mangiate sono considerate antiestetiche e possono farci sentire in imbarazzo.

Effetti psicologici del mangiarsi le unghie

Uno degli effetti psicologici più comuni nel mangiarsi le unghie è nascondere un segno di stress o di ansia. Quando ti mangi le unghie significa che inconsciamente stai vivendo una situazione di stress elevato. Il fatto può essere legato a una situazione personale che concerne la sfera dell’autostima o della mancanza di fiducia in noi stessi o una situazione temporanea esterna.

In entrambi i casi non dobbiamo isolarci e rinunciare di partecipare alle attività sociali ma cercare una soluzione. Possiamo contattare uno psicologo al fine di riconoscere il problema o svolgere delle attività calmanti come lo yoga, gli esercizi di respirazione o la meditazione. Non sentiamoci a disagio ma cerchiamo di reagire così da affrontare il fastidio di petto prima che diventi cronico. E soprattutto non sentiamoci a disagio in compagnia degli altri perché le debolezze sono parte integrante di ciascuno di noi.