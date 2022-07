Il carattere si manifesta sotto svariate forme, attraverso la comunicazione ma anche il comportamento generico, più o meno “volontario”. E’ comunque molto semplice individuare le personalità più vivaci ed esuberanti, ossia quelle che non nascondono (o non riescono a farlo) attitudini evidenti, ed un’emotività spiccata che non può essere limitata. L’esuberanza significa anche energia, ed è per questo motivo che questi segni zodiacali, solitamente tendono a dividere i giudizi. Anche tra le donne le personalità esuberanti sono svariate, riassunte in alcuni segni che per lo zodiaco sono i seguenti:

Ecco le donne più esuberanti secondo lo zodiaco! Le conosci?

Sagittario

Esuberante, vivace ma non “finta”: questa donna non comprende il senso di accentuare le proprie reazioni umane ma pur non essendo un “libro aperto”, è praticamente impossibile non notare le proprie reazioni, anche quando fa ricorso alla cosiddetta comunicazione non verbale. Bisogna imparare a conoscerla.

Pesci

Personalità leggera ed affidabile ma anche molto emotiva. Se spesso propende per reagire in silenzio (sia quando è felice, sia quando è triste), in quasi tutti gli altri casi, in particolar modo quando sono in ballo interessi personali, la donna Pesci evidenzia il proprio entusiasmo o disappunto in maniera chiara, cristallina.

Ariete

E’ l’esuberante tipo, la donna che semplicemente non si ferma davanti a niente e non è sicuramente la più misteriosa ne tantomeno la più diplomatica. Anche se a volte è un po’ “eccessiva” ed ingombrante nelle reazioni, è sempre sincera anche perchè non è una buona bugiarda. La propria vivacità infatti spesso “parla” per lei.