I bracciali si anneriscono per questi motivi: ecco come lucidarli

I bracciali si anneriscono perché sono a contatto con l’aria, l’acqua o con il sudore, le creme, i profumi, la lacca, tutti fattori che provocano una veloce ossidazione del metallo. A diventare scuri sono i gioielli di bigiotteria o di argento sterling 925, un tipo di argento non del tutto puro. Se i tuoi bijoux sono diventati neri non disperare! Esistono dei modi per lucidarli e farli tornare come nuovi.

Bracciali che si anneriscono: ecco come lucidarli

Bracciali e altri gioielli diventano anneriti dopo l’uso, perché i metalli di cui sono composto si ossidano a contatto con l’aria, l’umidità o con la pelle di chi li indossa. Anche l’argento, se non è puro al 100%, può diventare scuro. Le sue parti in metallo subiscono lo stesso processo di ossidazione della bigiotteria e mutano di colore.

Per fortuna, esistono dei rimedi casalinghi in grado di restituire brillantezza ai tuoi bracciali anneriti. Prima di ogni cosa, però, dovresti imparare a conservare i gioielli nel modo giusto, per contrastare il rischio di ossidazione e il conseguente annerimento.

Tieni i bracciali al buio: se vuoi evitare di fare annerire i tuoi bijoux dovresti conservarli in una scatola chiusa, meglio se foderata, protetti da luce, umidità e caldo.

Aggiungi delle bustine di sacchetti di gel di silice per proteggere i gioielli dall’umidità.

Fai attenzione alle sostanze acide! Tutto ciò che è acido può sciupare i bracciali, dal succo di limone all’aceto, dalla crema per la pelle al sudore.

Rimedi casalinghi per togliere l’ossido dai bracciali

Dopo aver rimosso con un pennellino ogni residuo di polvere annidato tra le pieghe, potrai adottare i seguenti rimedi casalinghi, per eliminare l’ossido e lucidare i bracciali.