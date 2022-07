Farsi notare, sopratutto per motivazioni positive più che negative, è un po’ il “vezzo” di tantissime persone, e non c’è niente di strano in quanto la nostra specie vive anche per sentirsi parte di una società condivisa, quindi non è assolutamente strano seguire le tendenze, magari adattandole ai nostri gusti e viceversa. Ma indifferentemente dall’aspetto estetico, esistono persone che riescono a catturare lo sguardo con un modo di fare appariscente in modo molto naturale, anche senza volerlo. Essere appariscenti risulta naturale per alcune persone, solitamente sono coloro dotate di personalità decisamente particolari. Quali sono questi segni, notoriamente appariscenti per lo zodiaco?

I segni più appariscenti dello zodiaco. Impossibile non notarli!

Pesci

Pesci è un po’ fissato sul voler catturare l’attenzione, essendone capace in modo naturale ma allo stesso tempo preoccupandosi troppo di essere ignorato. Quando agisce naturalmente invece è molto più interessante, questo perchè non dice parole banali e spesso ha un look molto personale.

Leone

Leone riesce a farsi notare sempre e comunque anche se indossa l’abito più anonimo e semplice in assoluto. Questo perchè ha una personalità molto “grande”, accentrativa, talvolta addirittura ingombrante. E’ sicuramente molto attento all’aspetto estetico ma la sua dote principale che lo rende così “evidente” è la personalità.

Cancro

Per Cancro l’importante è farsi notare, anche se questo significa magari evidenziare qualche difetto. Detesta non essere considerato, quindi è costantemente alle prese con abiti nuovi e sgargianti ma pone anche grande attenzione a come la sua personalità viene percepita. Per questo è un po’ “artificioso”.