Oggi parleremo di un frutto esotico molto apprezzato anche in Italia, l’ananas. Questo frutto si pensa sia nativo del Sud America, dove un certo Cristoforo Colombo, appena sbarcato sull’isola di Guadalupe, ne rimase incuriosito. L’ananas gode si proprietà depurative e disintossicanti che agevolano la digestione specialmente dopo pasti abbondanti e ricchi di proteine.

Tutto si deve alla preziosissima bromelina, che consente la separazione delle proteine. Le sue proprietà diuretiche ne fanno un ottimo farmaco impiegato in medicina e destinato a agevolare il ricambio e a risolvere problemi di ritenzione idrica. Esso viene infatti suggerito in caso di cellulite poiché, oltre a svolgere un’efficientazione drenante, soccorre il riassorbimento del gonfiore.

L’ananas, inoltre, racchiude principi attivi ad azione fibrinolitica i quali, andando ad agire a livello dei vasi sanguigni, diminuiscono la vasodilatazione e la sovrabbondante permeabilità dei capillari, situazioni che possono determinare infiammazioni o dolori localizza. Però questo frutto può provocare anche bruciore e reflusso a causa della tua abbastanza alta acidità.

L’ananas crea acidità? Ecco chi può mangiarlo, nessuno lo sapeva

Se si avverte una sensazione di bruciore o irritazione all’esofago dopo aver mangiato, si potrebbe avere il reflusso acido. Questa condizione si ha quando lo sfintere esofageo inferiore non riesce a stringere l’esofago dallo stomaco. L’acido dallo stomaco può tornare nell’esofago, generando disagio. Questa è una abbastanza condizione comune. Le donne incinte possono averlo giornalmente e 1 su 3 gli adulti che lo sperimentano mensilmente.

Potrebbe addirittura essere una malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) se si ha reflusso acido un paio di volte alla settimana o più o se il reflusso ha guastato il proprio esofago. Alcuni alimenti possono infiammare il reflusso acido. I medici difatti solitamente raccomandano di evitare cibi ad alto contenuto di acidità, come l’ananas. Sono disponibili molti farmaci da banco e da prescrizione che possono aiutare e non poco con il reflusso acido. Gli antiacidi sono spesso un trattamento di prima linea. Si dovrebbero prendere solo per un breve periodo.

Se si soffre di reflusso acido persistente, potresti aver bisogno di un intervento chirurgico per riparare o rinforzare lo sfintere esofageo. I medici generalmente lo considerano come l’ultima risorsa. Quindi questo frutto se pur buono e con abbastanza principi nutritivi, non presenta però la scelta ideale per chi ha uno stomaco tenue, quindi bisogna stare attenti quando lo si mangia.