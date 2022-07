Le ascelle irritate peggiorano se fai queste 3 cose, attenzione!

Le ascelle si irritano molto di più, soprattutto in estate. Ma se hai una pelle delicata, potresti avere le ascelle delicate anche in inverno. Devi prestare attenzione a 3 cose fondamentali che non devi assolutamente fare.

3 cose che peggiorano l’irritazione alle ascelle

Si sa che le ascelle possono irritarsi con poco; ma ci sono delle cose che possono peggiorare ancora di più l’irritazione e che non devi fare.

Epilazione senza gel o creme : rasarsi passando la lama direttamente sulla pelle, senza ammorbidire il pelo, può veramente essere nocivo per le tue ascelle. La pelle già irritata, a contatto con le lame, si irrita ancora di più. Purtroppo questo può sfociare in bruciore atroce. Il consiglio è far passare sempre prima l’irritazione per togliere i peli. Poi usare sempre una crema idratante, un sapone o un gel per toglierli.

Deodoranti aggressivi: i deodoranti con siliconi, gas e parabeni sono sconsigliati per le ascelle. Bisogna scegliere prodotti biologici e naturali. Essi con i loro agenti aggressivi possono peggiorare l'irritazione e anzi infiammare la zona e anche le ghiandole.

Abiti sintetici: in estate, indossare abiti sintetici può peggiorare l'irritazione alle ascelle. Questo perché il sudore si impregna e il tessuto non è traspirante, quindi la zona resta umida sempre.

Cause dell’irritazione

Si sa che è una zona che in estate è a rischio irritazione perché si suda molto ed è anche una zona sensibile. I motivi del prurito però si possono avere in tutte le stagioni. Ecco tutte le cause:

eruzione cutanea: l’irritazione alle ascelle può comparire a causa del sudore insieme allo sporco accumulato durante la giornata, può far arrossire la zona.

abiti: vestiti troppo aderenti , specialmente quando ti alleni, ma non solo. Magliette non traspiranti possono portare rossori, bruciori e prurito.

batteri: molto spesso i batteri sono i principali responsabili dell'irritazione sotto le ascelle, perciò bisogna sempre lavare con cura la zona ascellare. Soprattutto perché l'umidità prolifera i batteri.

rasatura sbagliata: il rossore sotto le ascelle e il prurito possono anche dipendere da una rasatura sbagliata o fatta male : se non usi una crema o un gel la rasatura può essere sbagliata.

il rossore sotto le ascelle e il prurito possono anche dipendere da : se non usi una crema o un gel la rasatura può essere sbagliata. saponi aggressivi: causano bruciore, irritazione e secchezza. Evita l’uso di prodotti con profumazioni e coloranti troppo forti

Linfonodi ascellari tra irritazione e infiammazione

I linfonodi sono presenti in tantissime parti del corpo e anche sotto le ascelle. Purtroppo a seguito di un irritazione, possono ingrossarsi. Cosa succede? Uno o più linfonodi possono “tumefarsi” o ingrossarsi. Non è sempre grave la situazione, ma bisogna capire perché. Affidarsi ad uno specialista e avere una cura adatta per disinfiammare la zona. Durante questa situazione, è vietato usare deodoranti, creme depilatorie o depilare la zona, perché la situazione potrebbe peggiorare.