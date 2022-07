Metti il sale grosso in lavatrice e vedrai subito questo risultato sorprendente

Se metti il sale grosso in lavatrice avrai degli effetti sorprendenti sul tuo bucato. Desideri capi puliti, smacchiati e ultra morbidi? Prova a sostituire l’ammorbidente con del sale grosso: rimarrai sorprese del risultato ottenuto! Una volta che avrai imparato ad adottare questo piccolo trucco, non potrai più farne a meno.

Il sale in lavatrice: tutti gli usi possibili

Non lo avresti mai detto, ma aggiungere il sale in lavatrice è il Santo Graal delle casalinghe. Non esiste un rimedio migliore per avere un bucato pulito e morbidissimo che usare il sale grosso! Un ingrediente semplice, economico ed ecologico capace di prendersi cura dei tuoi panni e anche della tua lavatrice.

Migliora e ammorbidisce il bucato

Il sale grosso in lavatrice può essere un valido sostituto al classico ammorbidente, molto spesso nocivo. Questo perché il sale riduce la durezza dell’acqua e la conseguente formazione di calcare. Se ti abituerai ad aggiungere un paio di cucchiai di sale nel cestello, quando fai un carico, potrai ottenere un bucato più pulito, senza il rischio di sgradevoli aloni, e più morbido.

Inoltre, il sale può ravvivare i colori dei tuoi capi, proprio come l’aceto. Potrai unirlo al detersivo oppure usarlo a parte. Ti basterà lasciare in ammollo per alcune ore i panni dentro una bacinella piena di acqua e sale grosso. Poi potrai metterli a lavare in lavatrice.

Il sale: un anticalcare per la lavatrice

Ecco una ricetta fai-da-te per preparare un efficace anticalcare naturale con gli ingredienti che conservi nella dispensa. Avrai bisogno di acqua demineralizzata, sale grosso e bicarbonato di sodio. Versa in lavatrice due cucchiai di sale grosso, poi un cucchiaio di bicarbonato e infine un bicchiere di acqua. Scegli un programma ad alte temperature e avrai una lavatrice pulita a fondo.

Pretrattare le macchie ostinate con il sale

Con il sale grosso puoi pretrattare le macchie più difficili da eliminare, come il sudore e il vino. Vuoi scoprire come fare? Se hai provato di tutto, ma non sei riuscito a rimuovere completamente gli antiestetici aloni di sudore sotto le ascelle, dovresti provare con il sale.

Innanzitutto, versa dell’aceto dentro un recipiente pieno d’acqua. Metti in ammollo i capi con macchie gialle di sudore e fai agire per una buona mezz’ora. Nel frattempo prepara una pasta piuttosto omogenea con acqua ossigenata, due cucchiai di sale e due cucchiai di bicarbonato. Quindi spalmala sui capi macchiato che avrai recuperato e strofina bene. Potrai dire addio alle macchie di sudore una volta per tutte!

Non riesci a eliminare una macchia di vino da un capo di abbigliamento? Cospargi la macchia con una manciata di sale e attendi che assorba bene. Poi, risciacqua usando acqua gassata e infine metti in lavatrice. Con questo semplice espediente non avrai più timore di sporcarti di vino.