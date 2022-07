NON dare mai questi cibi al tuo cane o rischierà la vita: ecco quali

Il cane, com’è risaputo, è come una piccola aspirapolvere. Qualsiasi cosa ci cada dalla tavola, o qualsiasi cosa sia a portata di muso, il cane lo mangerà senza pensarci due volte. Ma, bisogna tenere ben a mente, che ci sono alcuni alimenti che possono essere davvero nocivi per lui. Prestate molta attenzione a ciò che mangia, anche di nascosto. Vediamo quali sono!

Cioccolato e zuccheri

Notoriamente goloso per tutti, con quel profumo inconfondibile, il cioccolato è considerato uno degli alimenti più buoni. Ma è assolutamente nocivo per il tuo amico a quattro zampe, ed è da tenere lontano dal suo raggio d’azione. Il cioccolato può risultare velenoso per il tuo cane e, tra le varietà presenti in commercio, il fondente è quello a cui devi stare più attento. La teobromina può provocare tremori, sete eccessiva, battito cardiaco irregolare e, nei casi più estremi, portare alla morte del tuo amico a quattro zampe. Di conseguenza, anche gli zuccheri risultano nocivi per il suo organismo. Questi possono causargli problemi ai denti o diabete e un conseguente aumento di peso. C’è da prestare maggiore attenzione ai nostri alimenti con formula “senza zucchero” perché potrebbero contenere xilitolo e quindi causare al cane danni al fegato.

Frutta e frutta secca

Gli animali possono mangiare la frutta? Verrebbe naturale dire di sì, ma in realtà ci sono delle limitazioni. In primis, gran parte della frutta contiene semi che rischiano di causare un’ostruzione intestinale, con sintomi che di solito tardano a manifestarsi in tempo. Quindi sì a frutti come mele, arance e anguria, ma attenzione a rimuovere i semi quando presenti. Esistono anche tipi di frutta da vietare del tutto: basterebbero pochi grammi di uva o uvetta per indurre nei cani un’intossicazione. Non è ancora ben chiaro quale sia la molecola tossica presente in questo frutto, ma sono stati registrati molti casi di insufficienza renale acuta in seguito alla sua assunzione. Da aggiungere che alcuni tipi di frutta secca non sono pericolosi per i cani. Piccole quantità di arachidi e nocciole non rappresentano un problema, se sbucciati correttamente e se consumati al naturale, quindi senza sale o spezie. I pistacchi e le mandorle sono invece sconsigliati, in quanto più difficili da digerire. Peggio ancora le noci e le castagne. In generale, la frutta secca è sconsigliata per i cani di piccole taglie e per i gatti.

Le ossa

L’immagine del cane che sgranocchia l’osso è iconica, ma potrebbe rivelarsi profondamente sbagliata. I cani amano mordicchiarle, ma alcuni tipi di ossa, come quelle di pollo o di maiale, si scheggiano facilmente e rischierebbero di essere ingerite, ferendo l’animale o soffocandolo. Meglio rivolgersi a un veterinario per individuare la tipologia di osso finto più adatta al nostro cane.