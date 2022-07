Oroscopo domani Paolo Fox, 22 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 22 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 22 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai pieno di forza e vigore. Chi ti sta vicino ti troverà intrattabile, ma tu sai bene che stai ritrovando la tua grinta, la capacità di reagire, perfino di arrabbiarti che ti è mancata a lungo. Quanti Ariete sono stati insolitamente remissivi negli ultimi mesi? Tu sai bene quanto si debba lottare nella vita, ma quanto anche sia importante vincere. Ben venga questo periodo di reazione. In amore, però, occorrerà particolare prudenza, ora che Venere è in aspetto dissonante.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani la Luna nel segno ti potrebbe regalare soddisfazioni personali. Da giorni hai ritrovato più chiarezza d’intenti, lucidità e determinazione da risultare per fino drastico in alcune decisioni. Non accetti più situazioni in bilico. Se un rapporto va, allora è ok, altrimenti lo interrompi. Cerca di avere un occhio di riguardo con i soldi. Forse dovresti affidarti a un commercialista se stai trovando difficoltà a fare quadrare i conti in famiglia. Sfrutta queste stelle per chiarire anche in amore, se la tua relazione ha dei problemi ancora irrisolti.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti iniziare a fare programmi particolari per il prossimo fine settimana, perché si prospetta molto intrigante. In amore potresti avere belle sorprese, nuovi incontri, momenti ricchi di emozioni. Sul fronte lavorativo potrai aspettarti un nuovo incarico o l risoluzione di un problema che ti ha tormentato a lungo. Con Giove ancora in buon aspetto potrai superare anche eventuali difficoltà legali e burocratiche entro la fine dell’anno.

Oroscopo domani: Cancro

Domani sarà un’altra giornata buona e le tensioni vissute nei primi giorni della settimana saranno ormai alle tue spalle. Certo nel lavoro stai affrontando ancora molti problemi, forse dovrai cercare nuovi collaboratori o ricominciare da capo un progetto, un percorso. Meno male che in amore potrai contare su una splendida Venere. È il momento più giusto per trovare nella relazione quel conforto che ti è mancato finora e ricaricarti dopo un periodo molto pesante.