Oroscopo domani Paolo Fox, 22 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 22 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 22 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata particolarmente nervosa, per colpa di questa Luna in quadratura. Meglio stare alla larga dai seccatori. Cerca di avere pazienza, anche se sei convinto di aver ricevuto uno sgambetto nel lavoro. Aspetta con fiducia e vedrai che verrai ripagato. Se non manterrai la calma, potresti fare peggio e metterti nei pasticci. Qualcuno forse ha già avuto un riscontro positivo nei mesi scorsi. In amore la fine di luglio e agosto potrebbero riservarti sorprese inaspettate.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà una giornata interessante e tu sarai dotato di una stragrande capacità di azione e di fare progetti. In questo periodo puoi perfino risolvere molti problemi nello stesso tempo, impicci creati da altre persone. Cerca solamente di non stancarti troppo: non esagerare con le cose da fare! Inoltre, ti converrà avere prudenza in amore, perché tutto questo lavoro potrebbe farti trascurare il tuo rapporto di coppia.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente ti sentirai meglio, libero dalle tensioni provate nei giorni passati. Sono molti i nati in Bilancia che dalla scorsa primavera si portano dietro problemi personali o pratici. Quello che desideri ora è solo un po’ di leggerezza in più. Anche a costo di passare per un tipo superficiale agli occhi degli altri, partner incluso. In amore dovrai superare qualche piccola difficoltà. Occhio ai rapporti con lo Scorpione e con il Toro!

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà un’altra giornata piuttosto faticosa, per colpa di una Luna opposta. Meglio fare molta attenzione, non sovraccaricarti di impegni. In amore chi è single rischia di vedere sfumate molte occasioni, perché non riesce a liberarsi della sua diffidenza. Quando esce da una storia d’amore, lo Scorpione si preoccupa molto di guarire il suo orgoglio ferito. Se stai frequentando un Toro, dovrai usare ancora più cautela o rischierai di discutere per qualche sciocchezza.