Oroscopo Paolo Fox domani, 22 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 22 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 22 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare ancora su una bella carica di energia. Se hai qualche problema irrisolto, cerca di affrontarlo entro domani sera. Sabato e domenica saranno due giornate nervose, caratterizzate da una Luna storta. Anche se temi di essere sopraffatto dalla noia, sii paziente e vedrai che otterrai tutto quello che desideri. In amore potrai contare su una Venere benevola: favoriti i nuovi incontri, le nuove storie.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani avrai un cielo interessante che, però, non riuscirà a liberarti di tutta quella agitazione interiore che ti affligge da tempo. Cerca di trovare soluzione efficaci alle difficoltà lavorative o personali che ti tormentano ancora. Sei molto combattuto, perché se da un lato vorresti fare di più, dall’altro lato devi fare i conti con una profonda stanchezza fisica. Approfitta del prossimo fine settimana per ritagliare un po’ di tempo da dedicare ai tuoi affetti. In amore evita di prendere decisioni drastiche.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai usare ancora estrema cautela e, se possibile, fare lo stretto indispensabile. Meglio rimandare ogni cosa ai giorni successivi e concederti una pausa rilassante, perché nelle prossime ore la rabbia e l’irritazione saranno ingestibili. A volte hai la convinzione che chi ti sta accanto sia un ostacolo ai tuoi sogni. Perché non prendi in mano un nuovo progetto, magari aiutato da persone positive? Weekend molto promettente!

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovresti cercare di recuperare un po’ di tranquillità in più. Sul fronte lavorativo sono molti i Pesci che stanno avendo difficoltà, forse faticano a trovare un ruolo, un loro posto nell’azienda. In amore dovresti approfittare di questa splendida Venere per chiarire, se ci sono cose non dette, piccoli malintesi. Non aspettare il prossimo fine settimana perché avrai una Luna contraria che renderà tutto più faticoso.