L’estate porta con le sue belle giornate e le alte temperature, la voglia di passare il tempo libero ad occuparci delle nostre amate piante. Se si vuole godere del verde delle piante e dei colori dei fiori anche nel periodo estivo, specialmente se si hanno balconi e terrazzi esposti al sole per molte ore, bisogna però scegliere le piante ideali che si adattano a temperature afose.

Oggi vedremo le migliori piante resistenti anche alle temperature più calde.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa, ma ecco come avere capi perfetti senza usare il ferro da stiro

Pianta questi fiori, sono i migliori di luglio per la resistenza al caldo

Iniziamo con il rincospermo o falso gelsomino. È una pianta che germoglia e cresce in maniera rigogliosa se seminata in spazi soleggiati a ridosso di mura o gazebi. Ha bisogno però di frequenti annaffiature.

Passiamo alla Gaillardia. Questa è certamente una pianta da tenere in considerazione tra le nostre scelte siccome è una delle piante più resistenti al mondo in grado di esistere sia in climi caldi che a temperature gelide. La sua resistenza è tale che i fiori recisi si tengono vivi per diverso tempo.

Continuiamo con il geranio. Tutte le tipologie di gerani sono attirate dalla luce diretta del sole e di un clima caldo. È uno dei fiori che non a caso difatti rappresenta l’estate con i suoi colori e odori.

Poi la solandra maxima. La solandra è una pianta molto intrigante e particolare che ben si adatta agli ambienti soleggiati per molte ore al giorno e vuole scarse annaffiature.

La Bouganvillea, invece, è la pianta che meglio si adatta al clima caldo e salmastro tipico delle località balneari. Se si vuole beneficiare di una notevole fioritura bisogna posizionare la pianta in spazi che prendono la luce del sole diretta per diverse ore al giorno, altrimenti la pianta genera fogliame a scapito dei fiori.

La Impatiens. Pianta di origine africana, l’impatiens adora l’esposizione diretta alla luce del sole ed il clima caldo. Necessità però di un terreno umido, ecco perché è una pianta da prediligere in giardini soleggiati. Infine abbiamo la portulaca. Questa è una pianta anche commestibile che trova diversi usi in cucina, ma è anche una pianta molto semplice da coltivare in quanto non necessita di frequenti annaffiature.

Quindi ecco illustrata la lista delle migliori piante estive che possono occupare il vostro tempo libero occupandovene.