Questi deodoranti irritano la pelle: NON comprarli, ecco quali

I deodoranti aggressivi spesso sono la causa di un irritazione cutanea sotto le ascelle. Alcuni deodoranti irritano la pelle e possono portare anche all’ingrossamento dei linfonodi.

Ecco tutte le tipologie di deodorante presenti in commercio

Deodorante spray : il formato spray è tra quelli più diffusi e più pratici, viene applicato facilmente sulla zona interessata. Bisogna sottolineare però che essendo spray parte del prodotto potrebbe essere inalato e molti contengono anche gas. Per molte persone infatti risulta un po’ aggressivo a contatto con le ascelle e provoca irritazioni.

Roll-on : la versione roll-on è molto comoda; il prodotto appare come una crema che si spalma con quella parte rotonda. Potrebbe essere più neutro.

Stick : è simile al roll-on ma molto più uniforme; presenta un formato piccolo, con una parte rotonda che si passa sotto le ascelle, senza bisogno di essere spalmato. Attenzione sempre all'inci.

In crema : sono quelli più delicati, duraturi e uniformi. Non vanno direttamente a contatto con la pelle, infatti si spalmano con le mani.

In polvere : infine abbiamo l'opzione in polvere , si tratta di prodotti molto spesso realizzati con ingredienti naturali e sicuri, anche facili da utilizzare.

l'antitraspirante: svolge un'azione deodorante molto forte perché contiene sali di alluminio e di solito si usa per contrastare la puzza e l'iper sudorazione

Deodoranti irritano la pelle: attenzione

Tutti i deodoranti irritano la pelle? La risposta è assolutamente no. Eppure bisogna fare attenzione a cosa contengono, a prescindere dalla composizione. Si sa che quelli in crema sono più neutri; ma non è detto che uno spray dovrebbe essere aggressivo!

I deodoranti devono avere un buon inci, ossia bisogna leggere attentamente l’etichetta e fare attenzione a:

Ecco alcune sostanze, presenti in molti deodoranti, a cui è conveniente fare attenzione:

Triclosan : è un potente antibatterico ma può creare resistenza ai batteri ed è anche inquinante.

: è un potente antibatterico ma può creare resistenza ai batteri ed è anche inquinante. i parabeni e siliconi : i primi sono indicati sulle etichette con nomi che finiscono per “ben” o “bene” come il propylparaben o il butylparaben. I secondi sono tutti quegli ingredienti il cui nome termina con “one” o “xane”. Non acquistate i prodotti che li contengono perché sono nocivi.

: i primi sono indicati sulle etichette con nomi che finiscono per “ben” o “bene” come il propylparaben o il butylparaben. I secondi sono tutti quegli ingredienti il cui nome termina con “one” o “xane”. Non acquistate i prodotti che li contengono perché sono nocivi. i sali di alluminio : sono presenti come cloridrato di alluminio, cloruro di alluminio o cloridrato di alluminio-zirconio. Aiutano contro l’ipersudorazione, ma non si sa se sono buoni o meno, alcuni dicono siano addirittura cancerogeni.

: sono presenti come cloridrato di alluminio, cloruro di alluminio o cloridrato di alluminio-zirconio. Aiutano contro l’ipersudorazione, ma non si sa se sono buoni o meno, alcuni dicono siano addirittura cancerogeni. l’alcool : irrita la pelle.

: irrita la pelle. gli allergeni: se siete soggetti allergici, controllate se ci sono.

In sintesi bisogna andare via da qualsiasi inci che contenga la maggior parte di questi elementi. Spesso bisogna fare attenzione anche a quelli “neutri”. Optare per quelli biologici è la soluzione ideale, ma anche lì bisogna vedere bene l’etichetta!

Scegliere un buon deodorante aiuta a prevenire prurito e irritazioni.