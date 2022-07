Da sempre il “peso” delle decisioni che siamo portati a prendere, piccole o grandi che siano, passano attraverso il “filtro” della nostra personalità. Tra i più grandi “dualismi” conosciuti forse il più famoso è quello relativo al tipo allo stato d’animo emotivo o razionale. I profili emotivi “ragionano” e quindi sono portati a prendere decisioni sopratutto in base alla propria indole, percorrendo quindi una strada che spesso non è quella più logica e conveniente. Cuore invece della testa insomma. Secondo lo zodiaco i segni più emotivi sono solitamente i seguenti.

Questi segni zodiacali sono sicuramente i più emotivi di tutti!

Gemelli

Emotivi a tratti, almeno sembrerebbe: Gemelli non riesce ad essere coerente nelle decisioni, non è tipo da seguire pianificazioni di sorta quindi si affida al proprio istinto, che solo in alcuni casi lo porta a prendere le decisioni corrette del momento. Gemelli è per l’appunto un segno emotivo perchè istintivo, sopratutto.

Capricorno

“Impostato” e controllato ma comunque molto emotivo, questa caratteristica traspare anche quando è portato a prendere decisioni che apparentemente si rivelano distaccate dal comparto emozioni. E difficile che non si lasci “intenerire” da qualche forma di influenza del momento, anche in contesti dove deve essere per forza di cose professionale.

Pesci

Pesci è razionale ma solo in particolare condizioni: in tutti gli altri casi, quando è portato a prendere decisioni e sviluppare posizioni, è indiscubilmente un segno di cuore, che ha comunque una certa coerenza ma spesso per questo motivo intraprende decisioni legate allo stato d’animo del momento.