L’area comprendente i territori “bagnati” dal mar Mediterraneo sono considerati da sempre molto appetibili ed interessanti sopratutto per l’habitat: anche l’Italia, essendo al centro di quest’area è un eccellenza anche in ambito culinario sopratutto per questo motivo, visto che numerose erbe aromatiche e piante commestibili crescono rigogliose con molta facilità, anche per varietà vegetali che non sono “native” della zona europea (come il basilico). L’alloro invece è una delle piante aromatiche spiccatamente legate al nostro territorio, ed in generale cresce rigoglioso anche allo stato selvatico in tutta la zona meridionale del continente. In particolare le foglie sono utilizzate da secoli in ambito officinale, ma anche simbolico (il termine Laurato arriva proprio dalla terminologia latina della pianta Laurus Nobilis), in quanto la tradizione di porre sul capo una corona di foglie di alloro è da sempre legata ad un concetto di successo o vittoria.

Se hai foglie secche di alloro non buttarle: ecco cosa puoi fare in casa

Gli utilizzi dell’alloro sono disparati, a partire da quello legato al condimento delle carni: le foglie infatti sono utilizzate per insaporire varie tipologie di carne, ma viene utilizzato anche come spezia vera e propria, fresco, essiccato o polverizzato. Sono dotate di numerose proprietà nutrizionali, come Acido folico ma anche sali minerali come potassio, rame, calcio, manganese, ferro, selenio, zinco, magnesio) oltre a varie tipologie di vitamine.

Ti potrebbe interessare: Metti il sale grosso in lavatrice e vedrai subito questo risultato sorprendente

Le foglie di alloro secche possono essere utilizzate per realizzare un infuso: bastano 4 foglie di alloro in un bricco di acqua per ottenere una bevanda dal sapore deciso che ha eccellenti proprietà digestive.

Può rivelarsi sorprendentemente efficace anche per ridare colore agli abiti scoloriti, con 4 cucchiai di bicarbonato di sodio 10 foglie di alloro da porre in una pentola colma di acqua che andrà portata ad ebbolizione, avendo l’accortenza di lasciare il tutto sul fuoco per altri 20 minuti. Dopodichè sarà necessario spostare il contenuto in un catino, che dovrà essere utilizzato per mettere in ammollo gli abiti prima del lavaggio in lavatrice. Dopo 24 ore, e dopo il lavaggio, gli abiti avranno riacquistato colore.