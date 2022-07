Se hai prurito sotto le ascelle, questa soluzione allevierà il tuo problema

Le ascelle sono una parte molto delicata del corpo e anche la parte in cui si suda di più in estate. Spesso si ha prurito sotto le ascelle e si pensa ad un irritazione oppure ad un ingrossamento delle ghiandole.

Ma il problema non è solo fisico, può essere anche psicologico. Cerchiamo di capire quali sono le possibili cause del prurito e come uscirne grazie ad una soluzione ottimale!

Prurito sotto le ascelle: da cosa dipende?

Come detto sopra, è una zona che in estate è a rischio irritazione perché si suda molto. I motivi del prurito però si possono avere in tutte le stagioni. Ecco tutte le cause:

eruzione cutanea: l’irritazione alle ascelle può comparire a causa del sudore insieme allo sporco accumulato durante la giornata, può far arrossire la zona.

l’irritazione alle ascelle può comparire a causa del sudore insieme allo sporco accumulato durante la giornata, può far arrossire la zona. abiti: vestiti troppo aderenti , specialmente quando ti alleni, ma non solo. Magliette non traspiranti possono portare rossori, bruciori e prurito.

, specialmente quando ti alleni, ma non solo. Magliette non traspiranti possono portare rossori, bruciori e prurito. batteri: molto spesso i batteri sono i principali responsabili dell’irritazione sotto le ascelle, perciò bisogna sempre lavare con cura la zona ascellare. Soprattutto perché l’umidità prolifera i batteri.

molto spesso i sono i principali responsabili dell’irritazione sotto le ascelle, perciò bisogna sempre lavare con cura la zona ascellare. Soprattutto perché l’umidità prolifera i batteri. rasatura sbagliata: il rossore sotto le ascelle e il prurito possono anche dipendere da una rasatura sbagliata o fatta male : se non usi una crema o un gel la rasatura può essere sbagliata.

il rossore sotto le ascelle e il prurito possono anche dipendere da : se non usi una crema o un gel la rasatura può essere sbagliata. saponi aggressivi: causano bruciore sotto l’ascella con conseguente secchezza e irritazioni, specialmente in una zona così delicata. Evita l’uso di prodotti con profumazioni e coloranti troppo forti

La soluzione al prurito

Una delle soluzioni naturali più gettonate è la camomilla. Grazie alla sua funzione lenitiva, la camomilla riesce ad eliminare il prurito ed evitare che ci siano rossori. Fare degli impacchi di camomilla è semplice; basta farla bollire e poi farla raffreddare. Dopodiché si imbeve un fazzoletto nella camomilla e si passa piano sotto le ascelle. Questo per un paio di giorni e vedrai subito i risultati.

Consigli per ridurre il prurito