Può capitare di trovare dei vecchi gioielli appartenenti a zie o nonne. I gioielli sono sempre esistiti, fin dall’antichità, ma ovviamente erano molto diversi rispetto a quelli che conosciamo oggi. Sono considerati difatti, i primi oggetti creati per decoro e non per necessità. Questo perché prima della loro creazione, si costruivano oggetti sono se necessari e utili per la sopravvivenza. Ma con i gioielli le cose cambiarono.

L’arte del gioiello era diffusa già dalla preistoria, venivano infatti creati dei piccoli oggetti ornamentali per il corpo. Questi oggetti potevano rappresentare la religione di appartena ma anche il ceto sociale di cui si faceva parte. Erano delle vere e proprie rappresentazioni di ricchezza, più si era ricchi più si potevano comprare gioielli che costassero tanto, che ovviamente non tutti si potevano permettere.

Se hai questi vecchi gioielli nel cassetto sei ricco: ecco quali

Come abbiamo detto prima, la gioielleria del passato era diversa rispetto a quella che conosciamo ora. Difatti, quella “moderna”, incominciò a svilupparsi dal 19° secolo. Nacquero i primi orafi e ci furono nuove tecniche di lavorazione per i gioielli. Ne furono creati di tanti tipi, di diversa forma, colore, metallo ma anche prezzo. Furono creati gioielli di vario prezzo, per accontentare le esigenze di tutti, un po’ come oggi, che si trovano di tutti i prezzi, dal più economico al più costoso.

Non è raro trovare un qualche cassetto, un gioielli di famiglia, appartenente a qualche nonna o zia anziana. Per prima cosa bisogna stimarne il valore, dato che ce ne sono alcuni che valgono anche tanto. Ci si puó rivolgere a qualche esperto del settore. Se si decide di venderlo però, è meglio andare da più esperti e sapere il prezzo preciso, così da non farsi fregare. Bisogna anche stabilire la purezza del gioielli, quindi si deve vedere il materiale di cui è fatto. Di solito ci sono alcune incisioni che rappresentano il materiale in questione e il grado di purezza. Per fare un esempio, l’oro, possiamo trovare di 0, 10, 14, 18, 22 e 24 carati.