Se non sai come trattare il lino, ecco il segreto che nessuno conosceva

Trattare il lino non è così semplice come possiamo pensare perché le fibre di questo tessuto sono alquanto delicate e si rovinano in fretta. Il lavaggio e l’asciugatura dei tessuti è un processo importante per mantenerli in forma il più a lungo possibile. I due fattori più importanti da considerare sono il tipo di tessuto e il modo in cui è stato realizzato.

La prima cosa da fare è controllare l’etichetta di manutenzione dell’indumento. Vi dirà se il tessuto richiede un trattamento speciale o meno. Se si desidera lavare il capo in lavatrice, assicurarsi di selezionare un’opzione a bassa temperatura. Inoltre, assicuriamoci di utilizzare un detersivo delicato che contenga enzimi come l’estratto di melograno o acidi leggeri come l’aceto.

Questi aiutano a rompere le proteine del tessuto in modo da poterlo risciacquare. Se si desidera asciugare il capo a mano, è necessario assicurarsi che sia rivolto verso l’alto o a fondo piatto, in modo che l’acqua non vi penetri. È inoltre opportuno scuotere l’acqua in eccesso prima di appenderlo e rimuoverlo dal filo una volta che si è asciugato completamente. L’acqua può causare danni nel tempo, anche se a prima vista non dà questo effetto. Ma quando accade, si rischia di dover buttare via oggetti costosi invece di rimetterli nel cassetto.

Come trattare il lino

l lino è una fibra naturale che proviene dalla pianta del lino. Ha un peso molto basso e può essere sbiancato, tinto o stampato con un impatto minimo sul suo aspetto. Questo lo rende ideale per l’abbigliamento e l’arredamento della casa. Un aspetto negativo del lino è che si macchia facilmente, soprattutto quando si suda molto. Per evitare che si macchi, è necessario lavare i capi il prima possibile dopo averli indossati.

Assicuriamoci inoltre che i capi siano lavati a mano o in lavatrice e che non siano mai asciugati in asciugatrice. Se la biancheria è sporca di sangue, mettetela a bagno in acqua fredda per una notte prima di lavarla. Se il sangue è ancora visibile dopo il lavaggio, immergete nuovamente il capo in acqua fredda e mettetelo in un sacchetto di plastica per tutta la notte. Quando sarà pronto per essere asciugato appendiamolo all’esterno per farlo asciugare a temperatura ambiente (ci vorrà più tempo rispetto all’asciugatrice).

Altri modi per trattare questo tipo di tessuto

Ci sono delle regole da seguire per assicurare lunga vita ai nostri capi in lino. Per comodità abbiamo inserito i suggerimenti in una lista da tenere sempre a disposizione nel momento del bisogno:

per evitare le pieghe, trattare il lino con un ammorbidente naturale;

per mantenere il colore, conservare sempre il tessuto in un luogo fresco e asciutto.

non appoggiare mai il ferro da stiro direttamente sul tessuto;

il lino va asciugato perfettamente all’aria aperta poiché tende a mantenere l’umidità intrappolata nelle fibre;

la biancheria delicata in lino va riposta all’interno di un sacchetto di plastica quando non viene utilizzata, per evitare che si allunghi e si danneggi.

Se seguirai questi consigli potrai portare i tuoi capi in lino per tutti gli anni a venire.