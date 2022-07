Se la calma è indubbiamente la virtù dei forti, questo semplice modo di dire non sembra essere comprensibile o attuabile appieno per tutte le personalità. Questo appare evidente fin dalle relazioni sociali più “basilari”: almeno una volta ad esempio abbiamo avuto sicuramente a che fare con personalità irrequiete, non necessariamente rabbiose, ma che hanno una cronica incapacità di mantenere la calma o comunque un atteggiamento sufficientemente continuo. Gli irrequieti lo sono spesso anche senza motivazione, e secondo lo zodiaco i segni che lo sono di più fanno parte dei seguenti segni.

Secondo lo zodiaco questi segni sono i più irrequieti. Lo sapevi?

Cancro

Comprende l’importanza di “stare tranquillo” e di tenere a bada le proprie emozioni, sopratutto in molti contesti sociali. Cancro ne è assolutamente consapevole ma può farci poco quando le cose si mettono male: è un segno che difficilmente mantiene il medesimo umore a lungo, anzi.

Acquario

Discorso differente in parte per Acquario che è maggiormente in controllo delle proprie emozioni ma che inevitabilmente deve fare i conti con un carattere fumantino. Raramente infatti è soddisfatto al 100 %, è come una molla sempre pronta a scattare. Per questo ha bisogno costantemente di persone o situazioni che possano garantire un minimo di controllo.

Leone

Non sorprende trovare leone in questa lista: si tratta di una personalità che non può essere fondamentalmente meno irrequieto di come evidenzia in tutte le situazioni. Croce e delizia del segno quindi, in quanto questo tratto evidenzia una grande personalità ma anche una instabilità percepita a tratti fastidiosa.