Allarme in Italia: questi alimenti contengono nichel, a rischio di allergia e infezioni

Alcuni alimenti contengono nichel per cui è scattato l’allarme in Italia: meglio conoscere quali sono per evitare allergie e infezioni. Il nichel è un minerale presente nel suolo e nell’acqua potabile. Come per altri minerali, il corpo ha bisogno solo di piccole quantità di nichel per funzionare regolarmente.

Il nichel si trova anche in molti alimenti, ma può rappresentare un serio rischio per chi ha una sensibilità al nichel o un’allergia a questo elemento. I casi di allergia al nichel sono aumentati del 50% negli ultimi dieci anni. Ciò può essere dovuto alla fine delle pratiche di estrazione mineraria artigianale che un tempo limitavano l’esposizione umana ai minerali di solfuro di nichel nelle riserve idriche.

Inoltre, i produttori hanno iniziato a utilizzare un maggior numero di leghe a base di nichel per la conservazione degli alimenti e le pentole, nonché per le chiusure e le cerniere degli elettrodomestici placcate in nichel. Quindi, indirettamente, siamo soggetti ad assorbire più quantità di nichel del dovuto.

Quali alimenti contengono nichel?

Il nichel si trova nel suolo, nell’acqua e nell’aria ed è un componente del fumo di sigaretta. Circa il 75% dell’assunzione di nichel proviene dall’acqua, il resto dagli alimenti e dall’aria. Gli alimenti ad alto contenuto di nichel includono:

Tè nero: 0,05 mg/100 g e tè verde: 0,036 mg/100 g;

cioccolato: 0,4 mg/100 g;

caffè: 0,016 mg/100 g;

mais: 0,34 mg/kg;

cocco: 0,41 mg/kg e olio di cocco: 0,5 mg/kg;

latte di capra: 0,15 mg/kg;

nocciole: 0,28 mg/kg e noci di pecan: 0,4 mg/kg;

farina d’avena: 0,26 mg/kg;

arachidi: 3,2 mg/kg;

soia: 0,32 mg/kg;

bietole: 0,06 mg/100 g;

pane integrale: 0,26 mg/kg.

Quanto nichel c’è in una porzione di cibo? Poiché il nichel varia non è possibile calcolare le quantità precise negli alimenti. L’unico modo per conoscere il contenuto di nichel negli alimenti è farli analizzare.

Perché il nichel negli alimenti è un problema? Il nichel è un elemento tossico che può causare l’artrite, l’asma, alcune forme tumorali e delle patologie cardiovascolari, il diabete, l’infertilità e dei problemi cutanei.

Cosa succede quando si ha una reazione allergica al nichel? L’allergia al nichel si verifica spesso quando il sistema immunitario scambia il nichel per un agente patogeno. In risposta, il corpo produce anticorpi – chiamati immunoglobuline E per intrappolare e neutralizzare il metallo. Questa reazione allergica provoca il rilascio di istamine, sostanze chimiche responsabili di infiammazione, prurito e irritazione.

Una reazione allergica al nichel può manifestarsi a livello della pelle, delle articolazioni, dei polmoni e dell’apparato digerente. L’allergia al nichel viene diagnosticata quando i sintomi si manifestano dopo l’esposizione e peggiorano nel tempo. I sintomi di un’allergia al nichel comprendono eruzioni cutanee e vesciche, prurito, dolori articolari, problemi digestivi, epistassi e mal di testa.

Come si fa a sapere se si ha una reazione allergica al nichel? Se si manifestano sintomi allergici dopo aver mangiato alcuni alimenti che si consumano normalmente, è possibile che si abbia un’allergia al nichel. Per chi è allergico al nichel, il modo migliore per ridurre l’esposizione è evitare gli alimenti contenenti nichel. Sfortunatamente, questo può essere difficile, dato che il nichel si trova in molti degli alimenti che consumiamo.