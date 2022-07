Sono molti gli analisti a prospettare bollette mediamente sempre più alte nei mesi e negli anni a venire, in quanto le diverse situazioni socio politiche hanno solo accellerato quella che è una crisi energetica in parte anche stata “predetta” dagli esperti, e che porterà a diversi sacrifici. Un “assaggio” in fatto di rincari sulle bollette è stato già percepito, ed è stato solo limato dall’oramai dimissionario governo Draghi attraverso i vari Bonus, tra cui uno strettamente concepito per limitare i rincari delle fatture energetiche. Ma le bollette non rappresentano qualcosa di “indiscutibile” in quanto sono naturalmente fallibili. Per questo motivo bisogna sempre controllare con attenzione ogni singola fattura che ci viene recapitata, facendo caso in particolare ad alcuni dettagli.

Bollette luce e gas, controlla sempre prima di pagarle: “pazzesco”

Da diversi anni infatti le fatture sono profondamente cambiate rispetto al passato, in quasi tutti i casi risultano essere più “chiare”, e comprendenti diverse informazioni aggiuntive ma anche alcune semplificazioni. Molto dipende dal fornitore di energia, ed anche dal tipo di fattura, in quanto quella cartacea spesso è sostituita da quella digitale, che spesso è più “completa”.

Dove bisogna fare attenzione?