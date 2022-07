La possessività sembra essere strettamente legata al fattore gelosia, anche se è solitamente ancora più profondamente unita al concetto di “tenere sotto controllo” la controparte, sopratutto in un contesto sentimentale. Essere possessivi rivela una sensibilità ed un “timore” di perdere la persona amata ma può avere anche altre cause, e come tantissimi altri tratti se non ben gestito, l’essere possessivo diventa un problema, in amore e in qualsiasi altro contesto. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni in particolare i segni tradizionalmente più possessivi in assoluto.

Conosci i 3 segni più possessivi secondo lo zodiaco? Sono questi!

Leone

Non ama manifestare la propria gelosia, in quanto non è uno dei segni “principi” in relazione a questo tratto. Ma la volontà di sapere sempre dove si trova e cosa sta facendo il partner travalica il senso di gelosia ma evidenzia una sorta di “timore” recondito del segno che deve sentirsi sempre al centro della vita dell’amato/a di turno.

Scorpione

Scoprione prova a non evidenziare la natura possessiva ma è sensibilmente geloso. Essendo un selettivo, in partner viene ricoperto di attenzioni e questo significa anche non volerlo condividere anche presso i semplici conoscenti e parenti. Raramente arriva ad eccedere ma il suo modo di fare è spesso un po’ fastidioso.

Gemelli

Non è mai reamente ragionevole quando si parla di gelosia e possessività: Gemelli diventa completamente illogico anche solo al pensiero di non avere il partner “sotto controllo”, anche solo attraverso un messaggio o una telefonata. “Sclera” molto facilmente in questi casi e diventa anche potenzialmente aggressivo.