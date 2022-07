Oggi parleremo di un metodo medico ancora non del tutto conosciuto, la dieta-terapia. La dieta-terapia è un processo basato sulla scelta di un regime alimentare ideale, con l’obiettivo di prevenire o curare specifiche malattie.

Un’alimentazione sbagliata può provocare non solo un accumulo di grasso e a manifestazioni cutanee, ma specificare anche mancanze nutrizionali. Inoltre, può collaborare alla comparsa di molte malattie e ad alcuni tipi di cancro. Ulteriormente, se si è affetti da una patologia che gode di un determinato tipo di dieta, non rispettarla può portare a effetti più gravi. Nel caso, ad esempio, del trattamento del sovrappeso o dell’obesità, la perdita di peso è molto legata a una riduzione della misura di calorie immesse nell’organismo.

Il bilancio energetico, difatti, deve essere negativo, cioè le calorie assunte con il cibo devono essere minori di quelle bruciate. Tale obiettivo si consegue non solo introducendo un’attività sportiva o del semplice movimento fisico nella routine del paziente, ma anche e in primo luogo con un mutamento delle sue abitudini alimentari. Ma la dieta-terapia non si occupa solo della perdita di peso.

Dieta-terapia: ecco la verità che nessuno conosce, “incredibile”

Difatti questo trattamento può prevenire e curare tutta una serie di diverse patologie, con modalità e scopi molto differenti tra loro a seconda della natura del disturbo trattato. Un altro esempio può essere quello di una dieta di tipo mediterraneo. Difatti è stato scoperto che questa svolge un ruolo difensivo nei confronti di malattie cardiovascolari. Ma anche per alcuni tumori e malattie croniche degenerative come la malattia di Alzheimer.

Più di recente altri studi stanno illustrando risultati simili per alcune diete orientali, che hanno caratteristiche nutrizionali simili, anche se le fonti alimentari sono differenti. La ricerca scientifica ha anche comprovato che ci sono tante malattie per le quali il cibo diventa perfino una terapia. Soprattutto nei casi più lievi o negli stadi iniziali, o in ogni modo un valido aiuto ai farmaci. Succede con il diabete, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, con diete che puntano a tenere sotto controllo rispettivamente quantità e qualità degli zuccheri, apporto di sodio e apporto di colesterolo.

Quindi la dieta-terapia è un metodo medico straordinario che man mano sta prendendo sempre più credito. Perché attraverso il cibo riusciamo a prevenire e addirittura curare patologie anche abbastanza gravi.