La capacità di agire e di prendere decisioni spesso definisce il nostro carattere, almeno una buona parte, sicuramente quella che si “evidenzia” nei confronti degli altri. Solitamente i profili caratteriali considerabili impulsivi, ossia quelli che agiscono in modo quasi sempre spontaneo al massimo, ma che generalmente prende le decisioni ed effettua azioni in modo rapido, senza pensarci più di tanto oppure non farlo per niente. Sono solitamente quelli più “spicci” e veloci nel prendere decisioni, ma “presto” e “bene” non stanno solitamente nella stessa frase. Ma non tutti gli impulsivi: quali i segni tipicamente impulsivi per lo zodiaco?

Ecco i segni zodiacali più impulsivi, li conosci? Eccoli!

Gemelli

Decisamente impulsivi ma lo “sembrano” ancora di più sopratutto perchè hanno continui sbalzi di umore che condizionano il loro operato. Agiscono già molto rapidamente ma se sono in vena particolarmente creativa, questo modus operandi risulta ancora più impulsivo. Nel loro caso tuttavia non significa che non pensino prima di agire, ma lo fanno molto rapidamente.

Ariete

Ariete non ha paura di “sporcarsi le mani”, quindi adotta naturalmente un modo di agire e pensare molto rapido e spontaneo: il suo calcolo, una sorta di rapporto costi-benefici gli fa scegliere sempre di agire nella maniera meno ragionata, anche se questo porta a sviluppare degli effetti collaterali. Naturalmente non è portato a pianificare le proprie mosse.

Sagittario

L’impulsivo “genuino”, Sagittario è forse quello meno “evidente” ma non meno impulsivo perchè al netto di una flemma che lo contraddistingue, difficilmente sta molto a pensare in merito a qualsiasi decisione.