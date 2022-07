Ecco la tecnica per scacciare le lucertole via da casa: “incredibile”!

Le lucertole sono da sempre le protagoniste indiscusse dei periodi estivi. Con l’arrivo dell’estate, la loro presenza si manifesta in modo più frequente, che sia vederli sul nostro balcone, in giardino, o persino in casa. Ma come possiamo fare a sbarazzarci della loro presenza, senza ucciderle? Sono moltissimi i rimedi naturali e le strategie per ridurre il numero di lucertole presenti nel giardino, senza causare loro alcun danno. Bisogna sottolineare come anche questi piccoli rettili facciano parte di un preciso ecosistema e, per questa ragione, dovrebbero essere allontanati solo in caso di estrema necessità.

Eliminare le loro prede

Il primo passo per ridurre il numero delle lucertole in giardino è quello di eliminare le loro prede. Ghiotte di piccoli insetti come mosche, zanzare, tafani e formiche, questi rettili tendono a riunirsi dove questi esemplari appaiono numerosi. In assenza di prede, le lucertole preferiranno scegliere altri luoghi più prolifici per la caccia. Un metodo efficiente per ridurre il numero di insetti in giardino è quello di ricorrere a piante deterrenti. I gerani, ad esempio, sono perfetti per tenere lontane mosche e zanzare: il loro singolare e pungente odore mantiene questi esseri a debita distanza. Per le formiche, invece, si può spargere della cannella nei pressi delle loro tane: la spezia risulta molto sgradita e le formiche cercheranno altri ripari.

Aumenta le zone d’ombra

Le lucertole sono dei rettili a sangue freddo e come tutti gli animali a sangue freddo, hanno la necessità di passare diverse ore al giorno esposte ai raggi del sole. Per questo prediligono le aree rocciose, le pavimentazioni in cemento e le pareti delle abitazioni. Un modo veloce per ridurne la presenza è quindi quella di creare maggiori zone d’ombra, ad esempio facendo ricorso a ombrelloni, teloni e altre tipologie di coperture rigide o rimovibili. Impossibilitare a ricevere direttamente i raggi solari sulla pelle, le lucertole si sposteranno in zone a loro più gradite, prive di qualsiasi ostacolo alla luce.

Introduci animali sgraditi

La presenza di un animale sgradito o temuto manterrà ben lontane le lucertole dal giardino. I gatti sono dei predatori naturali per questi rettili, tanto che non capita di rado che questi felini ne uccidano degli esemplari per diletto. Poiché molte sono spaventate dai gatti, questi rettili tendono a mantenere estreme distanze quando ne avvistano un esemplare. Poiché l’obiettivo è quello di allontanare questi rettili senza ferirli, l’uscita in giardino del gatto dovrà però essere sorvegliata, affinché non agguanti o uccida qualche rettile in via di fuga.