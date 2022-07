Ecco la temperatura ideale per il lavaggio delle lenzuola: “sorprendente!”

La temperatura ideale per il lavaggio delle lenzuola va dai 40° ai 60°. In generale, se non vuoi sbagliare la temperatura di lavaggio giusta, dovresti leggere sempre l’etichetta dietro ogni capo. Così facendo, scoprirai se un tessuto può essere lavato in lavatrice e a quanti gradi. Esistono comunque semplici accorgimenti da adottare, per ogni genere di tessuto, che ti aiuteranno a non rovinare la biancheria.

La temperatura ideale per il lavaggio delle lenzuola

Il lavaggio delle lenzuola a quale temperatura va fatto per avere la biancheria igienizzata? Una domanda che si pongono in tanti. Sfatiamo il mito che i tessuti vadano puliti a 90° per uscire dalla lavatrice immacolati. Ciò che conta è non lasciare i capi sporchi ammucchiati, perché potrebbero diventare l’habitat ideale di molti batteri.

Ti potrebbe interessare: Queste 3 piante grasse sono le più belle e volute dagli italiani: ecco quali

Oggigiorno esistono in commercio prodotti igienizzanti di qualità che lavano a fondo anche a temperature medie. Oltretutto, un lavaggio a temperature basse è meno inquinante e permette di risparmiare più energia rispetto a un lavaggio a 90°.

Di norma, le lenzuola andrebbero lavate a 40° per non rovinarle, ma se vuoi essere certo di eliminare germi e batteri, ti converrà scegliere un lavaggio a 60°. I tessuti colorati e scuri vanno lavati con acqua fredda, per non renderli sbiaditi, mentre i capi bianchi possono affrontare temperature più alte.

Lavaggio a freddo: per quali tipi di lenzuola?

Per lavaggio a freddo s’intende un lavaggio a temperature che non superino i 30° o i 40°. Questa temperatura è adatta a lenzuola delicate, come quelle di seta, e alla biancheria colorata, per non rischiare di sbiadirla. Serve, inoltre, per smacchiare i tessuti. Si tratta di lavaggi con cicli più brevi, non devono riscaldare l’acqua, per questa ragione rappresentano una scelta “green”.

Le lenzuola bianche, di cotone o lino, o particolarmente sporche. vanno lavate in lavatrice a 60°. Ricordati di dividere sempre i tessuti bianchi da quelli colorati. La biancheria colorata è facile che perde un po’ di colore durante il primo lavaggio. Se vuoi evitare proteggerla e mantenere i colori vivi, dovresti aggiungere al detersivo un bicchiere di aceto bianco.

Hai paura di rovinare la tua biancheria di seta, lavandola in lavatrice? Meglio sottoporla a un prelavaggio a mano. Dopodiché; ti converrà selezionare un programma delicato, a temperature basse, senza centrifuga. Se, al contrario, hai lenzuola sintetiche dovresti prediligere lavaggi a freddo o al massimo a 30°.