Ecco le spiagge bandiera blu più pulite d’Italia: “meravigliose”

Dalla Liguria alla Sardegna, lungo i 7.456 chilometri che compongono la costa italiana, ci sono angoli di paradiso: distese di sabbia e di ciottoli, spiagge caraibiche, baie riparate da falesie e paradisi da raggiungere a piedi. Dagli ampi litorali delle coste adriatiche, alle spiaggette rocciose della Liguria o della costa del Tirreno, trovare la spiaggia perfetta è facilissimo.

Riccione, Emilia Romagna

Quest’anno Riccione conquista il primato della bandiera blu 2022. Spiagge per giovani, vip, famiglie: a Riccione la giornata al mare si declina in molti modi diversi. Pur essendo presenti alcune spiagge libere. Riccione offre 16 tratti di spiaggia libera non attrezzata disseminati lungo il litorale, dalla zona Marano a quella di Riccione Terme. La spiaggia libera più grande e centrale della città si trova proprio in Piazzale Roma. Questo è il cuore del lungomare riccionese in fondo a viale Ceccarini, dove quasi ogni sera d’estate si svolgono eventi e concerti. Questo è il luogo ideale per chi preferisce stare al mare con pochi servizi e a basso costo, ma con tanta vivacità e libertà: è un posto dove sicuramente è molto facile conoscere nuove persone, soprattutto giovani.

Capo Rizzuto, Calabria

Capo Rizzuto vanta l’area marina protetta più vasta d’Europa e viste mozzafiato. Non a caso era già stata bandiera Verde: il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale alle spiagge migliori d’Italia per le famiglie con bambini. Quest’anno è stata premiata come una delle spiagge a bandiera blu del 2022. La località Le Castella è anche una delle più celebri zone di balneazione della zona, apprezzata per le sue spettacolari spiagge dalle sfumature rossastre e per le sue acque limpide e ricche di fauna. L’area marina protetta di questo angolo della Calabria è infatti il luogo perfetto per gli amanti dello snorkeling e del diving. E nel corso delle immersioni in questi magnifici fondali è possibile ammirare relitti e diverse specie ittiche facilmente avvistabili.

Furci Siculo, Sicilia

Quest’anno la bandiera blu viene assegnata a Furci Siculo, un luogo meraviglioso dove potrete goderne di un mare caraibico. Furci Siculo affaccia sulla costa ionica compresa tra due torrenti. A Sud il torrente Savoca separa il paese da Santa Teresa di Riva mentre a Nord il torrente Pagliare segna un netto confine con Roccalumera. La spiaggia di Furci Siculo è formata da un arenile di ghiaia orlata e da fondali ciottolosi che coronano un mare cristallino e pulitissimo. Nei giorni limpidi e soleggiati potrete anche scorgere il profilo della Calabria.