Ecco perché il gatto ti morde mentre giocate: il motivo ti sorprenderà

Quante volte vi sarà capitato di giocare con il vostro gatto o semplicemente dedicargli un po’ di tempo per coccolarlo, e lui vi ringrazia dandovi dei morsi? Potrebbe darci l’impressione che sia solo dispettoso, ma in realtà è un atteggiamento comune. La vera natura felina del nostro gatto, molte volte, fuoriesce. Ma capiamo quali sono i motivi.

Perché ci morde

Il momento del gioco con il nostro micio è sempre quello più atteso, anche per il nostro felino. Distrarsi e divertirsi insieme, stimolare la sua curiosità in attività ludiche interessanti e coinvolgenti, fa molto bene alla salute psicologica e fisica dell’animale. Contrariamente a quanto si creda, il gatto sa amare molto il gioco quando è a suo agio, tra persone che provano affetto per lui e che lo rispettano. Non sempre però il gioco resta in un’atmosfera serena e tranquilla. Chi possiede un felino conosce bene il suo lato da predatore. L’istinto della caccia è una caratteristica naturale di questa creatura che, quando meno ce l’aspettiamo, si risveglia e si presenta in qualsiasi situazione. Il gesto di mordere e afferrare le sue prede è un’istinto che ritroviamo nel suo tentativo di mordere noi, puntando soprattutto le mani, la parte del corpo più esposta mentre lo accarezziamo o gli mostriamo un giochino. Il gatto è abituato sin da cucciolo a giocare in questo modo con la sua famiglia e i suoi simili.

Una corretta educazione

Proprio per questo motivo, educare il gatto a non mordere risulta essere una soluzione migliore. E’ fondamentale insegnare al tuo felino quali sono i limiti di contatto, sia per le zampe (potrebbe benissimo anche graffiare) sia per la bocca. É importante che il gatto capisca che non deve essere violento o aggressivo durante le coccole e il gioco. Il gatto morde quando gioca proprio perché è felice di farlo e, in realtà, vuole dimostrare il suo affetto nei nostri confronti. Basta solo capire fin dove può spingersi e insegnargli a non oltrepassare i limiti. Un consiglio è quello di fargli capire che soltanto i suoi giocattoli possono essere attaccati da lui. Mancando questa regola, il micio adulto tenderà a mordere continuamente e sarà un problema grave per noi.

Come evitare di farmi mordere

Anche il nostro felino avrà bisogno di giocare con noi e passare del tempo in compagnia del suo umano preferito. Ma allora come possiamo fare per far smettere il nostro gatto di mordere mentre gioca? Una delle soluzioni potrebbe essere quella di non giocare con le mani ad esempio. Prova a farlo giocare con dei giochi adatti per lui, evitando così di essere attaccati. Un tiragraffi più resistente potrebbe essere la soluzione ideale.