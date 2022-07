Avere le idee chiare è sicuramente importante, ma nell’atto pratico conta anche e sopratutto metterle in pratica, in molti casi rendendo anche il tutto chiaro nell’applicazione. Questi tratti non sembrano appartenere ad una parte indubbiamente importante della popolazione, in particolare in alcuni contesti dove la confusione non rientra assolutamente tra le peculiarità “positive”. Se è infatti assolutamente normale essere confusi a tratti, alcune personalità, in questo caso gli uomini, si rivelano spesso “portatori profesissionisti di confusione”. Non solo “disordine”, ma anche confusione mentale. Quali sono gli uomini confusionari secondo lo zodiaco?

Gli uomini più confusionari dello zodiaco! Li conosci?

Leone

Leone non è caotico in senso stretto, ma è una persona che sviluppa confusione e riesce ad evidenziare questa tendenza diffusa anche nelle persone che ha vicino. Infatti non è l’elemento adatto a seguire un piano, anzi rischia di mandarlo “in malora” prima del tempo. Se nei contesti ludici da il meglio così come tra agli amici, è un confusionario serio in quelli professionali.

Cancro

Molto sensibile in tutti gli ambiti, Cancro è solito vivere nel caos vero e proprio, rappresentando in molti casi il disordine in tutti i sensi. Ha raramente le idee chiare sul da farsi, anche in merito alle proprie priorità in amore o in famiglia, e questo lo porta costantemente a dover “chiedere aiuto”.

Sagittario

Sagittario è convinto di essere un “ordinato alternativo” ma dall’esterno la sua vita è costellata dalla confusione. Questo non rappresenta un problema vero per i nati sotto questo segno che a loro modo hanno le idee chiare. Ma spesso “girano a vuoto” quando devono prendere una decisione.