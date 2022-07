Il concetto di stranezza include praticamente ogni forma di atteggiamento o comportamento che è percepito come “comune” o “usuale” secondo il modo di pensare diffuso. Tradizionalmente gli eeesseri umani associato a comportamenti conosciuti il concetto di normalità, quindi qualsiasi diversità può essere percepita come una forma di stranezza. Ma è un termine molto “elastico”, ed essere strani vuol dire anche apparire come speciali, fuori dal comune, se non addirittura anticonformisti. Forse ancora più rispetto alle donne, gli uomini “strani” sono decisamente riconoscibili. Ma quali sono quelli che si meritano questa definizione, che non è specificamente positiva o negativa, secondo lo zodiaco?

Gli uomini più strani secondo lo zodiaco: ecco quali sono!

Bilancia

Quasi “orsi” dal punto di vista sociale, gli uomini Bilancia sono famosi per non dare particolare peso alle opinioni, o meglio, rispettano le idee di tutti anche se il loro modus operandi non sembra essere mai realmete influenzabile da agenti esterni. Questo li porta ad essere considerati come “bizzarri” perchè la loro opinione è “condizionata” esclusivamente dal proprio comportamento.

Ariete

Ariete a volte si comporta in modo assolutamente inspiegabile, al punto che lui stesso prende decisioni anche fuori dalla propria logica, per motivi più disparati, a partire dal contesto, all’umore. L’uomo che appartiene a questo segno divide molto i giudizi ma solitamente viene considerato “strano” sopratutto perchè imprevediible.

Sagittario

E’ lo strano nel senso di anticonformista, colui che non sente il bisogno di adattarsi ad una massa non meglio specificata, ma lo fa in modo assolutamente genuino e mai “pesante” da parte propria. Ecco perchè incuriosisce più che “allontanare”.