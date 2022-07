Con una organizzazione definita ed efficiente, qualsiasi contesto solitamente “funziona meglio”. E’ un insegnamento che arriva da più parti, sia in ambito “casalingo”, professionale ma anche in relazione alla vita sentimentale. Programmando le azioni da compiere e tutti i fattori possibili infatti si ottengono risultati…ma esistono cmunque tantissime persone che vedono nell’organizzazione la propria kryptonite personale, una sorta di nemesi vera e propria. Per queste personalità infatti risulta molto difficile se non addirittura impossibile organzizarsi preventivamente. Quali sono i segni meno organizzati dello zodiaco, tradizionalmente?

I 3 segni meno organizzati dello zodiaco, quali sono?

Pesci

E’ un profilo caratterizzato dall’umoralità, che è “naturale nemica” della razionalità, quindi dell’organizzazione. E’ un profilo caratteriale “positivo”, che solitamente in ambito lavorativo è sempre disposto a dare una mano e rendersi disponibile, di contro non è minimamente in grado di gestire i propri impegni in maniera intelligente.

Ariete

Sono le azioni dell’Ariete a portarlo verso la disorganizzazione assoluta. Ariete infatti non ragiona molto prima di fare qualcosa, la fa e basta e solo successivamente, semmai, si adegua alle conseguenze. Non è propriamente organizzato e non sembra essere minimamente interessato nel diventarlo. C’è sempre una dose di ostracismo in tal senso.

Gemelli

Gemelli non può essere tra i segni più organizzati dello zodiaco per una semplice motivazione: è incoerente e non segue una logica definita, anche se si tratta della propria. Deve seguire istintivamente le situazioni “come vengono”, e non riesce a seguire un piano definito. Ecco perchè è sia disordinato fisicamente che emotivamente, oltre ad essere anche mediamente instabile.