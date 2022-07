“L’elasticità” mentale sostanzialmente sta ad indicare una tendenza naturale di mettere in discussione le proprie idee e convinzioni e azioni. Solitamente questo tratto, se opportunamente “gestito” rappresenta un importante pregio, una qualità, ma come facilmente immaginabile, non tutti sono così elastici, anche se il cambiamento in generale fa parte della natura e non solo umana: esistono personalità, seppur in maniere più disparate, che invece non si “piegano”, e sostanzialmente non cambiano mai. Anche tra le personalità femminili esistono varie che non vogliono mai cambiare: quali sono queste donne?

Le donne che “non cambiano mai” secondo lo zodiaco. Quali sono?

Cancro

Non è testarda ma raramente muta il proprio comportamento, e se lo fa, questo avviene solitamente solo dopo numerosi tentennamenti. Questo perchè Cancro spende una vita a costruirsi una vera e propria comfort zone mentale, e questo lo rende molto conservativo e restio a cambiare qualcosa.

Vergine

Discorso molto differente per la donna Vergine che soprtutto “per principio” non cambia idea, e se questo avviene, non lo fa capire così facilmente. E’ una personalità ferma ed orgogliosa nelle proprie posizioni anche se si sforza per non sembrare ottusa. Vergine si vanta di avere una logica effettivamente difficile da far vacillare. Ecco perchè è difficile vedere una elasticità da parte loro.

Capricorno

Loro si che sono quelle “dure” a cambiare idea anche quando si rendono conto che riconsiderare le proprie posizioni rappresenta l’opzione migliore, solitamente questo non accade sopratutto per continuare a mostrarsi coerente. Capricorno non evidenzia mai un cambiamento, anche a costo di andare contro corrente sempre e comunque.