Nessuno lo sa, ma questo è il metodo infallibile per lavare persiane e box doccia

Lavare persiane e box doccia è un’incombenza fastidiosa in quanto entrambe sono delle superfici difficili da tenere in ordine. Lo sapevi che la maggior parte delle persone passa più tempo sotto la doccia che in qualsiasi altra attività della giornata? In media, infatti, le persone trascorrono circa 10 minuti sotto la doccia ogni giorno.

L’odore di un bagno pulito e fresco può avere un enorme impatto sull’umore e sul benessere generale. Lo stesso vale per le persiane: se sono sporche e piene di polvere causano una sensazione di disgusto. Mantenere la doccia e le persiane pulite è fondamentale per prevenire l’accumulo di batteri e tenere lontani i germi. Ecco alcuni consigli e trucchi utili per mantenere il box doccia più pulito a lungo.

Pulire la doccia almeno una volta alla settimana

La maggior parte delle persone ha un’agenda molto fitta di impegni e la pulizia potrebbe non essere in cima alla lista delle cose da fare. Tuttavia, indipendentemente dagli impegni, è necessario dedicare qualche minuto alla pulizia della doccia ogni settimana. Non è necessario fare una pulizia profonda ogni settimana, ma è necessario dedicare qualche minuto alla pulizia ogni settimana.

Se non abbiamo il tempo di fare una pulizia profonda, puliamo almeno la doccia con uno spray detergente o strofiniamola con una spugna contenente della soluzione detergente. Più spesso si pulisce la doccia, più sarà facile evitare che si sporchi troppo. Se si lasciano macchie troppo a lungo ci vorrà molto più tempo e fatica per pulirla. Potremmo anche dover strofinare le zone particolarmente sporche come le fughe tra le piastrelle, vero incubo che concerne anche la pulizia delle persiane.

Pulire le persiane e utilizzare detergenti che combattono lo sporco e la muffa

La muffa e lo sporco che si insinuano fra le persiane possono essere molto difficili da identificare e raggiungere. Per questo motivo è importante utilizzare un detergente che combatta la muffa. Alcuni sono stati progettati per essere utilizzati in maniera specifica per le tapparelle e prevengono la formazione della muffa.

Oppure si può usare un detergente multiuso, un detergente enzimatico e antimuffa o persino un detergente con candeggina. Volendo si può anche pulire con una miscela naturale composta da aceto di mele, limone e bicarbonato di sodio. Questi prodotti contengono delle proprietà disinfettanti e antimuffa piuttosto efficaci.

Lavare persiane e box doccia: non dimentichiamo gli angoli e i bordi

Spesso le persone si concentrano sulle parti più grandi della doccia e delle persiane quando puliscono, lasciando che gli angoli e i bordi raccolgano lo sporco, la sporcizia e la schiuma di sapone. Queste aree possono essere difficili da pulire e possono anche ospitare muffe e batteri. Non limitiamoci quindi a pulire solo le superfici piane.

Assicuriamoci di passare le aree in cui pareti e pavimento si incontrano, così come dove si toccano i poggioli e le tapparelle. Si può usare una spugna morbida in microfibra, uno spazzolino da denti, un pennello a punta lunga o una spazzola a manico lungo. Tutti questi accessori raggiungono gli spazi più difficili da pulire.