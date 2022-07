Oroscopo domani Paolo Fox, 23 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox sabato 23 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 23 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, con il Sole da poche ore in aspetto favorevole, avrai forza, fascino, energia e una gran voglia di rivincita. In realtà già da tempo desideri liberarti di tensioni e difficoltà nate in passato. Si preannuncia un weekend all’insegna della passione, dell’amore, dei nuovi incontri.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani continuerà questo momento di grande forza e risolutezza. Da alcuni giorni hai meno pazienza: se una relazione non sta andando, potresti decidere di chiuderla di punto in bianco. Al contrario, qualcuno deciderà di ufficializzare la sua storia. Sul fronte professionale ed economico servirà ancora un po’ di prudenza, specie se da poco hai avuto spese extra per la casa. Non sottovalutare i nuovi incontri.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un entusiasmante fine settimana illuminato dalla Luna nel tuo segno. Mercurio in aspetto favorevole potrebbe riservarti alcuni piccoli spostamenti o incontri intriganti. Stai vivendo un momento magico in cui potrai perfino trovare soluzioni a problemi o contenziosi che ti hanno afflitto in passato.

Oroscopo domani: Cancro

Domani continuerai a portare avanti questa fase di ricostruzione, dopo alcuni cambiamenti profondi partiti lo scorso maggio. Saranno molti i nati in Cancro che dovranno rimboccarsi le maniche e riorganizzare tutto, soprattutto nel lavoro e nei contatti, dove ci sono le maggiori incertezze. In amore, per fortuna, Venere nel segno ti darà manforte.