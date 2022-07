Oroscopo domani Paolo Fox, 23 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 23 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 23 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani servirà ancora un pizzico di pazienza in più, poi da sabato potrai contare su stelle splendide, per trascorrere un weekend indimenticabile. Oltretutto in agosto Venere toccherà il tuo cielo e l’amore tornerà in primo piano. Chi vorrà vivere un grande amore, avrà buone chance di farlo. Ignora il caos delle prossime ore e concentrati, piuttosto, sullo sfoderare tutto il tuo charme tra sabato e domenica.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani potresti avere nuove tensioni che si aggraveranno tra sabato e domenica prossimo. Sono molti i Vergine che da giugno si trascinano qualche problema, fisico, personale o sentimentale. Occorrerà la massima cautela, perché anche i più miti potrebbero arrivare a perdere le staffe, di fronte a una persona che non li comprende. Occhi ai rapporti di coppi, soprattutto se da tempo si è formata una distanza.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani servirà ancora molta attenzione, sotto ogni punto di vista. A inizio settimana potrebbe essere accaduto qualcosa che ti ha scosso, forse in amore, e che andrà chiarito al più presto. Non trincerarti dietro un silenzio pericoloso, meglio parlarne con il partner. Chi è coinvolto in una faccenda legale dovrà avere molta prudenza: Giove in quadratura non aiuta…

Oroscopo domani: Scorpione

Domani, con la Luna ancora in opposizione, sarebbe meglio accettare le cose senza arrabbiarsi, senza reagire in modo esagerato. Anche se ci sono piccoli dissapori in casa, dovresti cercare di non sciupare queste giornate di Venere attiva. Anche perché stai andando incontro a un weekend che si preannuncia molto promettente. Chi è alla ricerca dell’anima gemella dovrebbe evitare di infilarsi in storie complicate.