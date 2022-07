Oroscopo Paolo Fox domani, 23 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 23 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 23 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani crescerà la tua voglia di riscossa, di sfidare il mondo. È tipico di te volersi sempre avventure verso nuovi percorsi ancora inesplorati. Il weekend a cui stai andando incontro vedrà la Luna in opposizione: occhio ai rapporti di coppia, specialmente se di recente c’è stato un distacco di qualche tipo.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potrai contare ancora su una Luna amica che ti ispirerà buoni consigli. E ne hai un gran bisogno, perché dalla scorsa primavera stai affrontando una serie di problemi pratici molto duri. Qualcuno si sente solo sovraccarico di responsabilità e vorrebbe un aiuto in più. Cerca di non riversare questa tensione nervosa in amore, soprattutto se al tuo fianco hai un Ariete o un Cancro.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani partirà un fine settimana che potrebbe regalarti perfino qualcosa in più, un’opportunità per cominciare a fare qualcosa di nuovo. Mai come ora senti il bisogno di più spazi personali, Chi non riuscirà a fare ciò che desidera, potrebbe diventare più agitato del dovuto. Sei proprio certo di non essere tu a crearti dei blocchi perché hai paura a prendere una decisione più ardita?

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovresti evitare di farti sopraffare dai ricordi passati, di crogiolarti nei pensieri che ti porteranno indietro nel tempo. Dovresti guardare avanti e non farti travolgere da memorie o emozioni tristi, considerato il fatto che tra sabato e domenica la Luna in dissonanza amplificherà ogni sensazione, bella o brutta che sia.