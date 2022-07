Questi borghi di mare sono i preferiti degli italiani per la loro bellezza: ecco quali

La nostra Penisola è costellata di cittadine in riva al mare e sulla costa, con porti antichi e mura medievali che sono piccoli tesori che tutto il mondo ci invidia. Abbina una bella passeggiata lungo il mare alla scoperta dei paesini più intriganti, storici e artistici. Per una gita fuori porta di un week end o qualche giorno con la tua famiglia, in coppia o con gli amici.

Polignano a Mare

Polignano a Mare è il borgo marinaro più famoso della Puglia, rinomato in Italia e nel mondo come una delle mete più gettonate dell’estate italiana. A Polignano a Mare casette rigorosamente bianche si susseguono lungo un promontorio a picco sul mare, tra l’azzurro del cielo e quello delle acque limpide. La sua costa frastagliata pullula di calette, visitabili via mare con una gita in barca. Si caratterizza per i panorami mozzafiato, un delizioso centro storico , e una spiaggia con acque cristalline circondata da scogliere. Questi meravigliosi paesaggi sono stati premiati più volte dall’Unione Europea con il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Qui trovi la Grotta Palazzese, che è la regina indiscussa delle grotte marine di tutta la regione. L’antico sentiero di Lama Monachile, tra tanti scalini ricavati nella roccia e la fitta vegetazione. Questo scende fino al mare in una spiaggia di ciottoli bianchi e pareti rocciose. Qui si racchiude il paesino e il centro storico tra un dedalo di viuzze, vicoli e piazzette animate e dagli scorci mozzafiato.

Procida, Napoli

Un colorato borgo di pescatori nell’omonima isola in provincia di Napoli, in Campania. Considerato tra i più suggestivi d’Italia. Una perla di 3,7 chilometri quadrati di terra raggiungibile da Napoli o Pozzuoli. Il luogo più caratteristico dell’isola è Marina di Corricella dove ci sono delle deliziose casette dipinte in toni pastello che attorniano la piccola collina che scende verso il mare. Se sali al vecchio castello e all’ex carcere di Terra Murata, dopo qualche minuto di ripida camminata, ti ritrovi davanti ad un panorama che ti ripaga immediatamente della leggera fatica, e il tuo viaggio diventa magico. Se cerchi una spiaggia dove riposarti dirigiti a quelle del Vecchio Pozzo, la Chiaiolella, al Ciraccio o alla spiaggia della Lingua.

Tropea, Calabria

Considerata la Perla del Tirreno, rientra tra le attrazioni più incantevoli della Calabria. Conosciuta per le spiagge candide, le acque cristalline e le suggestive grotte che fanno parte della famosa Costa degli Dei, Tropea è una città che unisce alle sue innumerevoli meraviglie naturali la cura e la valorizzazione attenta del suo immenso patrimonio culturale, tanto da essere ribattezzata come l’Atene della Calabria. Simbolo inconfondibile di Tropea è il grande scoglio sul quale si erge il Santuario di Santa Maria dell’Isola, un luogo dalla bellezza unica al centro di avvincenti storie e leggende.