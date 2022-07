Il termine “creatività” definisce spesso una tendenza particolare a “liberare la fantasia” permettendo lo sviluppo di idee in senso molto generico che trovano spesso applicazione in contesti artistici o nell’ambito delle invenzioni. Si tratta di una speciale capacità cognitiva della mente di creare e inventare. E’ tuttavia possibile essere creativi anche nella vita di tutti i giorni. Del resto chi nasce creativo lo è sempre, e non solo quando “necessario”. Gli uomini più creativi non fanno eccezione: sono quelli con la mente più fertile ma non sono tutti uguali: secondo lo zodiaco quelli più creativi fanno parte di segni specifici. Quali sono?

Questi uomini sono i più creativi secondo il segno zodiacale. Ci sei anche tu?

Leone

Leone manifesta la propria creatività nei contesti sociali. Non fanno parte di questa categoria, di solito, gli uomini che hanno bisogno di rintanarsi per avere idee nuove. Al contrario, sono molto stimolati dai contesti sociali.

Pesci

E’ il creativo “tipico”, quello che appare un po’ stranito, bizzarro e con la testa tra le nuvole. Ma riesce ad adattarsi anche ai contesti pratici, in quanto risulta l’uomo ideale quando c’è bisogno di approcciarsi ad un contesto problematico diverso dal solito. Pesci manifesta la propria creatività se non viene messo sotto pressione.

Scorpione

Dipende dai momenti: è molto efficiente e “sui binari” quando necessario, ma è anche molto creativo e dalla mente estremamente fertile ma che non può essere “imbrigliata”. Scorpione infatti da il meglio nelle fasi di “svago” e non bisogna aspettarsi da lui una creatività a comando.