Questo ingrediente segreto renderà morbido e brillante il tuo bucato

Se vuoi rendere morbido e brillante il tuo bucato, dovresti usare un ingrediente particolare, tanto inaspettato quanto efficace. Come succede spesso, quando si parla di pulizie domestiche, i tuoi più preziosi alleati si trovano nella dispensa della cucina. Se vuoi ottenere dei capi morbidissimi e profumati, non dovrai afre altro che aprire la tua dispensa e prendere l’aceto.

Ecco come rendere il bucato morbido e brillante

Per avere un bucato morbido, brillante e profumato non devi per forza acquistare l’ammorbidente più costoso in commercio. Spesso questi prodotti sono tossici e non mantengono la promessa fatta. Perché non prepari un ammorbidente fai-da-te del tutto naturale e a costo zero?

Ti basterà una manciata di soldi e poco sforzo per realizzare un prodotto ecologico che ti assicuri biancheria morbida e igienizzata. Per prepararlo, avrai bisogno di aceto e di olio essenziale alla lavanda. L’aceto è un incredibile anticalcare naturale, se aggiunto nei lavaggi può rendere il tuo bucato soffice e igienizzato come pochi prodotti.

Inoltre, l’aceto è in grado di neutralizzare le macchie e gli aloni di sudore più ostinati. Al contrario di quello che si pensa, l’odore intenso dell’aceto non impregnerà i tessuti, ma sparirà durante il lavaggio. Se, però, desideri aggiungere un profumo gradevole, ti converrà versare poche gocce di olio di lavanda.

La ricetta per un bucato morbido, brillante e profumato

Ecco la ricetta fai-da-te per preparare un efficace ammorbidente naturale a base di aceto e olio essenziale di lavanda. Avrai bisogno di 1,5 L di aceto bianco e 8-10 gocce di olio di lavanda. Mescola con cura la miscela e poi versala in un flacone.

A ogni lavaggio dovrai aggiungere 100 ml del tuo personale ammorbidente nello scomparto specifico, al posto dei classici ammorbidenti acquistati nel negozio. Ricordati di mescolare bene la tua miscela, agitando il flacone, prima di fare ogni lavaggio e avrai un bucato super soffice e profumato.

Se devi lavare dei capi particolarmente sporchi di sudore, ti converrà pretrattare le macchie con un po’ di aceto. In un recipiente pieno d’acqua calda aggiungi un cucchiaio di aceto. Per gli aloni gialli più evidenti, potresti unire anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Fai agire la soluzione per un quarto d’oro circa e poi metti in lavatrice. Vedrai le macchie gialle sparire e il bucato tornerà candido e brillante come nuovo!